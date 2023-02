El president rus, Vladímir Putin ha assegurat que Rússia reforçarà les seves capacitats nuclears. En un comunicat emès pel Kremlin, el dirigent ha detallat que el país continuarà fomentant la producció "massiva" de míssils hipersònics i reforçarà les instal·lacions en terra, mar i aire. "Com fins ara, prendrem especial atenció a reforçar la nostra tríada nuclear", ha advertit aquest dijous, coincidint amb la vigília del primer any de la guerra d'Ucraïna. Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha rebaixat l'amenaça i ha descartat que la intenció de Rússia sigui utilitzar armes nuclears en el conflicte. "No tenim indicis de que pensi fer servir armes nuclears o qualsevol artefacte similar", ha apuntat.

De fet, des dels Estats Units creuen que Putin ha optat per aquest discurs arran de la impossibilitat d'anunciar una gran victòria al camp de batalla. En aquest sentit, també creuen que l'anunci que va fer Moscou, de suspendre la seva participació dins l'últim tractat de desarmament nuclear signat amb el gegant nord-americà, va en la mateixa línia.