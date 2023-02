El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha destacat aquest dijous a la tarda la "dignitat" del poble ucraïnès durant el parlament que ha fet al Parlament del país envaït per Rússia ara fa un any. "Si hagués d'utilitzar una paraula per descriure el que veiem quan mirem Ucraïna seria dignitat. La dignitat d'un país que lluita pel seu dret a existir i a ser lliure, a escollir el prop camí i a aconseguir una pau justa i merescuda", ha dit Sánchez davant dels parlamentaris ucraïnesos. El president espanyol ha afirmat que aquesta és la "diferència principal amb l'enemic". "Ucraïna lluita per la seva supervivència. El vostre enemic lluita per poder. La seva lluita no és digna. La vostra és un cant a la llibertat", ha asseverat.

Sánchez ha assegurat als parlamentaris ucraïnesos que no estan "sols en aquesta lluita", i ha afegit que l'ajuda d'Espanya, de la Unió Europea i de "nombrosos aliats amics d'arreu del món" seguirà arribant "mentre sigui necessari". Precisament en una reunió que el president espanyol ha mantingut amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, abans de la compareixença al Parlament del país, Sánchez s'ha compromès enviar "en les pròximes setmanes i mesos" a Ucraïna deu tancs 'Leopard', quatre més dels previstos. "Lluiteu per la vostra terra, per la vostra independència. La vostra gent lluita per recuperar les llars i la llibertat. En fer-ho també defenseu una cosa que ens afecta a tots: els nostres drets com a ciutadans", ha afirmat Sánchez en el seu discurs a la cambra ucraïnesa. "L'agressió de Rússia posa en perill l'ordre internacional" El mandatari espanyol també ha alertat que "l'agressió" de Rússia "posa en perill l'ordre internacional", i per això ha considerat que la lluita d'Ucraïna per defensar-lo "és també la nostra lluita". A banda de l'ajuda militar que Espanya presta a Ucraïna, Sánchez també ha recordat que hi ha més de 165.000 ciutadans del país residint a l'Estat després de fugir a causa de la guerra. "El nostre compromís és un deure moral. Però també obeeix al poder de la memòria. Fa 80 anys, centenars de milers d'espanyols van trobar refugi en altres països d'Europa fugint de la guerra. També aquí, a Ucraïna. Ara, donant empara a la seva gent, rendim homenatge a aquella lliçó d'humanitat". El president espanyol també ha considerat que cal "lluitar" perquè "prevalgui la veritat" davant la "propaganda antioccidental de Putin", i ha lamentat que el dirigent rus desencadenés la reacció "covard" de la invasió davant la pretensió d'Ucraïna d'entrar a formar part de la Unió Europea. "Avui tornem a condemnar aquesta agressió de la forma més contundent possible i celebrem el vostre dret a perseguir el vostre somni europeu, tal i com vam fer nosaltres fa dècades", ha recordat.