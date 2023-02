El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat aquest dijous a Kíiv amb motiu del primer aniversari de la guerra d'Ucraïna. Demà divendres fa un any de l'inici de la invasió russa i el cap de l'executiu espanyol s'ha desplaçat a la capital ucraïnesa convidat pel govern presidit per Volodímir Zelenski. El president espanyol farà una roda de premsa des d'Ucraïna. La visita de Sánchez es produeix després que dilluns el president dels Estats Units, Joe Biden, viatgés a Kíiv per primer cop des de l'inici de les hostilitats per reafirmar el compromís amb Ucraïna.

"Estarem al costat d'Ucraïna i la seva gent fins que la pau torni a Europa", ha assegurat Sánchez en una piulada. Es tracta de la segona visita de Sánchez a Ucraïna. El president espanyol hi va viatjar l'abril de l'any passat amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. En aquell moment, quan feia dos mesos de l'inici de la guerra, Sánchez hi va anunciar l'enviament més gran d'armament i equipament militar fet fins aleshores per part d'Espanya a Ucraïna. Enviament de tancs Ahir dimecres, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va explicar que Espanya hi enviarà sis tancs Leopard, que estan sent reparats. La previsió és que arribin entre finals de març i principis d'abril i que s'integrin en un batalló amb altres països. Hi arribaran amb les tripulacions ja ensinistrades, que estan rebent formació a l'Estat. Acollida de refugiats D'altra banda, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va fer balanç de l'acollida de refugiats ucraïnesos. A Espanya ja n'hi ha 168.000. Escrivá va dir que l'Estat és el cinquè país de la Unió Europea que ha acollit més ucraïnesos i va destacar que és "particularment rellevant" tenint en compte que la situació geogràfica de l'Estat és "allunyada".