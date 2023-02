El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha lloat el coratge de la població del país el dia que es compleix un any de l'inici de la invasió russa. "El 24 de febrer, milions de nosaltres vam prendre una decisió; no vam escollir una banera blanca, sinó que vam escollir la blava i groga. No vam fugir, vam resistir", ha escrit aquest divendres en un missatge a les xarxes. Per Zelenski, els últims 365 dies han estat "un any de dolor, tristesa, fe i unitat" i ha subratllat que, malgrat les adversitats, Ucraïna s'ha mantingut "invencible". "Sabem que el 2023 serà l'any de la nostra victòria", ha afegit. Per altra banda, les institucions europees han reiterat el compromís amb el país i han assegurat que "no descansaran" fins que es faci justícia.

En comunicat conjunt, els diferents estats membres han volgut posar de manifest "l'increïble coratge" dels ucraïnesos per "defensar el seu territori i els principis fonamentals de la llei internacional davant l'agressió de Rússia". "Els ucraïnesos han demostrat al món que el futur d'Ucraïna els pertany", han remarcat, tot recordant els atacs perpetrats per Moscou. "Ens assegurarem que totes aquelles persones responsables de crims de guerra rendeixin comptes", apunten. En el mateix escrit, els vint-i-set es mostren compromesos en continuar donant suport a Ucraïna en tots els àmbits, tant polític com econòmic, militar i humanitari. "Juntament amb els nostres socis internacionals ens assegurarem que Ucraïna preval, que la llei internacional és respectada, que la pau i que la integritat territorial d'Ucraïna serà restituïda i que es farà justícia", assenyalen. "Fins llavors, no descansarem", conclou el text. Per la seva part, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha subratllat la importància d'impedir que "la fatiga provocada per la guerra s'instal·li en la ciutadania". "El Kremlin vol que ens cansem, però nosaltres continuarem donant suport a Ucraïna", ha reivindicat. En un discurs enregistrat, Metsola ha apuntat que la guerra perpetrada per Rússia "no només és contra Ucraïna, sinó contra els valors que defensem" i ha mostrat el seu compromís perquè Moscou acabi sent jutjada pels seus atacs. "Invertirem tots els nostres esforços perquè Rússia pagui pels seus crims de guerra", ha asseverat. La dirigent maltesa també s'ha mostrat "orgullosa" de la resposta europea i ha assegurat que les institucions de la UE continuaran treballant perquè Ucraïna avanci en el seu camí per passar a ser un estat membre.