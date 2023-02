El Govern del Brasil vol que l'expresident Jair Bolsonaro comparegui davant la justícia brasilera en els pròxims mesos, per la qual cosa està considerant dur a terme mesures per obligar a l'exmandatari a tornar al país a finals de març en cas que no ho faci voluntàriament, segons Bloomberg.

Un assessor del president, Luiz Inácio Lula da Silva, ha indicat a la citada agència que és poc probable que Bolsonaro sigui arrestat la seva arribada al Brasil, ja que, encara que està sent investigat en diversos casos, no s'han presentat càrrecs formals contra ell. Bolsonaro, que es troba de vacances a Florida (Estats Units) des de finals de desembre, té obertes diverses perquisicions, inclosa la seva presumpta responsabilitat en la incitació a l'assalt als poders que va tenir lloc el 8 de gener per part dels seus seguidors i els seus atacs contra el sistema electoral, del que ha estat sembrant el dubte sobre la seva validesa. Abans de la seva tornada, està previst que participi a Washington al costat de l'expresident Donald Trump en la Conferència Anual d'Acció Política Conservadora (CPAC, per les seves sigles en anglès) entre l'1 i el 4 de març. El mateix Bolsonaro, no obstant això, va indicar a mitjan febrer en una entrevista amb el diari 'The Wall Street Journal' que tornarà al març al Brasil amb l'objectiu de liderar l'oposició a Lula i defensar-se de les acusacions. Així, va sostenir que és "el líder nacional de la dreta", ja que "no hi ha ningú més en aquest moment" que pugui ocupar el seu lloc, al mateix temps que va subratllar que "el moviment de dreta no està mort i continuarà viu".