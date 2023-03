La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres una proposta per a actualitzar les regles per a treure's el permís de conduir a la UE que, entre altres, contempla que una persona pugui aprendre a conduir automòbils i camions des dels 17 anys si va acompanyat d'un conductor de més de 25 anys i amb 5 de permís.

Aquesta mesura en concret, que s'aplica ja en països com Alemanya o Àustria, persegueix facilitar que els conductors guanyin experiència circulant i forma part d'una bateria de propostes legislatives que, en última instància, busquen contribuir a l'objectiu d'eliminar les morts per accidents de trànsit a la Unió Europea en 2050. La iniciativa s'aplicaria a vehicles de categoria B (cotxes i furgonetes) i també de categoria C (camions) per a facilitar l'accés a la professió de conductor a gent jove.

"Reduir el llindar d'edat per a la formació pot fer una carrera en el sector del transport més atractiu per als joves, ajudant així, amb el temps, a pal·liar l'escassetat de professionals conductors, sense comprometre la seguretat viària", raona la Comissió Europea.

L'Executiu advoca, a més, per adaptar els exàmens perquè els futurs conductors estiguin més ben preparats davant la presència d'usuaris vulnerables com ara vianants i ciclistes, cada vegada més freqüents en la transició cap a una mobilitat urbana més sostenible.

Brussel·les desplega aquesta i altres mesures en tres propostes legislatives que hauran de negociar-se amb els Estats membres a través del Consell de la UE i amb el Parlament Europeu.

Planteja també establir un període de "tolerància zero" amb l'alcohol entre els nous conductors fins que tinguin almenys dos anys d'experiència rodada, ja que entre 2017 i 2020, per cada 100.000 conductors amateurs a la UE va haver-hi una mitjana de 10 morts, mentre que per cada 100.000 conductors experimentats es van registrar només 3 decessos. Els joves representen només al 8% dels conductors però suposen el 16% dels 20.000 morts en accidents de trànsit cada any a la UE.

La Comissió, no obstant això, no proposa una harmonització dels límits d'alcohol en sang en tota la UE, ja que no té competències per a això.

INFRACCIONS

Actualment, el 40% de les infraccions de trànsit comeses en un Estat membre diferent al que es resideix s'arxiva, bé perquè no es pot identificar al conductor o processar el pagament i la Comissió vol corregir aquesta llacuna.

"Els que condueixin de manera perillosa no haurien de poder sortir-se amb la seva", va dir en roda de premsa la comissària europea de Transport, Adina Vaelan.

La Comissió vol, d'entrada, que la retirada del permís de conduir en un Estat membre impliqui automàticament que aquesta persona no pugui conduir en cap país de la Unió Europea.

Segons les normes actuals, quan una infracció greu dona lloc a una inhabilitació per a conduir, aquesta penalització no pot executar-se en tota la UE si el conductor va cometre la infracció en un Estat membre diferent del que va expedir el seu permís de conducció.

En aquesta mateixa línia, Brussel·les proposa també reforçar els procediments per a l'intercanvi d'informació sobre seguretat viària entre els Estats membres.

La Comissió Europea vol que la legislació actual sobre informació transfronterera, que inclou infraccions com a excés de velocitat o conducció sota els efectes de les drogues, s'estengui també a casos de conducció sense mantenir distància de seguretat, avançament perillós, conducció en sentit contrari o utilitzar vehicles sobrecarregats.

CARNET DIGITAL

La Comissió vol crear a més una versió digital europea del permís de conduir, que seria el primer del seu tipus en el món i que facilitaria també que ciutadans de fora de la UE poguessin convalidar els seus permisos estrangers en territori comunitari.