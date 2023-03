El director de la policia federal nord-americana (FBI), Christopher Wray, creu que la pandèmia originada pel virus del covid-19 va ser causada "probablement" per una fuita en un laboratori a la ciutat xinesa de Wuhan, punt d'origen de la malaltia.

“L'FBI ha mantingut durant força temps que els orígens de la pandèmia probablement fossin arran d'un possible incident en un laboratori a Wuhan”, va dir Wray a la cadena nord-americana Fox News en una entrevista aquest dimarts.

"Només faré l'observació que el govern xinès, em sembla, ha estat fent tot el possible per intentar frustrar i ofuscar la feina que es fa aquí, la feina que estem fent, la feina que el nostre govern dels EUA i socis estrangers estan fent. I això és desafortunat per a tots", va afegir el responsable de seguretat.

Wray va explicar que l'FBI té especialistes que se centren en "els perills de les amenaces biològiques", que inclouen elements com l'aparició de nous virus com la covid-19 i es preocupen que aquestes amenaces no caiguin "a les mans equivocades, un estat o nació hostil, un terrorista o un criminal”.

També va insistir que el govern xinès ha estat intentant bloquejar el treball de recerca internacional sobre els orígens del coronavirus.

No hi ha consens entre els diferents departaments del govern nord-americà

Els comentaris de Wray es produeixen després que el Departament d'Energia dels EUA conclogués que la covid-19 "molt probablement" es va originar en un laboratori xinès, d'acord amb un informe publicat pel diari The Wall Street Journal. El diari va apuntar que quatre departaments nord-americans més continuen considerant que, probablement, el brot de coronavirus va ser resultat d'una transmissió natural, mentre que dos més es mostren indecisos.

Sense confirmar aquest article, el portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, va reconèixer dilluns passat que al si de l'Administració nord-americana no hi ha consens sobre l'origen de la pandèmia i que Washington vol "fets" per poder evitar altres pandèmies en el futur.

La xina protesta per l'acusació

Arran d'aquestes declaracions, el Govern de la Xina ha instat el dels Estats Units a "deixar de polititzar" l'origen de la pandèmia de covid-19. La portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Mao Ning, ha subratllat en roda de premsa que Pequín "sempre recolza i participa" en les investigacions "basades en la ciència" i ha recordat que l'informe de la missió d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va identificar com a "extremadament improbable" el suposat origen de laboratori.

Aquesta conclusió, ha dit Mao, “ha rebut un ampli reconeixement de la comunitat internacional i científica”. Alhora, ha afirmat que "cada vegada hi ha més pistes" que apunten a altres potencials orígens a altres zones del món, no necessàriament la Xina.

"Estats Units no tindrà èxit intentant desacreditar la Xina traient de nou la teoria de la fugida del laboratori, sinó que només perjudicarà la seva pròpia reputació", ha sentenciat Mao, que ha advocat per "respectar la ciència i els fets" en examinar com va poder sorgir la pandèmia a finals del 2019.