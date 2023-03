El secretari d'estat dels Estats Units, Antony Blinken, i el ministre d'afers exteriors rus, Serguei Lavrov, s'han trobat aquest dijous per primer cop des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna. La trobada ha estat de pocs minuts i s'ha produït a Nova Delhi en el marc de la reunió del G20. Segons ha informat Washington, Blinken ha traslladat al seu homòleg rus que els Estats Units mantindran el temps que calgui el suport a Ucraïna i ha demanat a Moscou tornar al tractat New Start de no proliferació nuclear i alliberar el presoner estatunidenc Paul Whelan, detingut a Rússia. L'últim cop que els caps de la diplomàcia dels Estats Units i Rússia es van trobar va ser al gener del 2022 a Ginebra.

Abans de la reunió del G20, Lavrov va acusar Occident d'intentar influir països neutrals per condemnar l'agressió russa a Ucraïna. "Occident continua els seus intents de pressionar tothom i en tot", va apuntar. Per la seva banda, Blinken ha mantingut contactes amb altres delegacions en els marges del G20 perquè més països se sumin al suport a Ucraïna.