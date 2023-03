Científics xilens han descobert una nova estàtua moai a l’illa xilena de Rapa Nui, coneguda també com a illa de Pasqua, al llac del cràter d’un volcà, que s’ha assecat en els últims anys i ha deixat al descobert la figura sepultada durant segles pel fang.

La troballa s’ha fet al fons del cràter del volcà Rano Raraku, a l’est de Rapa Nui i a prop d’un dels punts més turístics de l’illa.

Segons ha explicat a Efe el vicepresident del poble indígena de l’illa Ma’u Henua, Salvador Genua, el moai el van trobar un grup d'estudiants voluntaris de la Universitat de Xile i de la Universitat de Rancagua quan feien una investigació geològica al fons del cràter volcànic on va aparèixer la figura. Els estudiants van comunicar la troballa a les autoritats del poble Ma’u Henua, que administra el Parc Nacional Rapa Nui.

El equipo de Mau Henua, comunidad y administrador del sitio patrimonio mundial de Rapa Nui ha encontrado un nuevo moai al interior del cráter de Ranu Raraku. De 160 cm, es una gran noticia para quienes amamos el patrimonio…



💚 pic.twitter.com/G47QyVyG9V — Alberto Larraín (@albertolarrains) 25 de febrero de 2023

«Aquest nou moai, segons el que recorden els savis del nostre poble que estan recopilant antecedents i dades, servia per demarcar el territori de l’illa, que va ser dividida en dos», assegura Salvador Genua.

Records del 1952

L’illa de Pasqua és coneguda mundialment per les seves enormes figures de grans cares tallades en pedra, que s’escampen en diversos punts de l’illa, i mantenen el misteri de com es van transportar a les seves ubicacions actuals, ja que cada estàtua pesa diverses tones. Elles soles són capaces d'atreure cada any milers de visitants que viatge a l'illa, ubicada al mig de l’oceà Pacífic, a 3.600 quilòmetres a l’oest de la costa xilena.

Salvador Genua afirma que diverses persones grans de l’illa recorden haver vist el 1952 el moai ara descobert, tot i que era quelcom que formava part «de la tradició oral» ja que la figura estava submergida al llac, atrapada al fang del cràter volcànic.

L’aiguamoll on es troba el moai, que s'ha assecat aquests últims anys, va ser una zona on hi va haver un incendi fa uns mesos i que va afectar algunes escultures properes, situades als turons interiors del volcà Rano Raraku.

El nou moai, si bé ha patit d’erosió de l’aigua, té trets reconeixibles i és de cos sencer.

Noves línies d’investigació

El descobriment obre noves línies d’investigació sobre la història de l’illa i els ancestres dels seus assentaments: «Aquesta troballa ens marca una fita que cal estudiar més i compaginar amb tot el que significa la història del poble de Rapa Nui», remarca Genua.

«Fer els estudis necessaris significa molts recursos, moltes hores de feina i investigació, però aquests esforços són importants perquè són l’única manera de conèixer el passat del moai», afegeix.

El mandatari indígena ha demanat a Xile i a la comunitat internacional suport en la investigació sobre la nova troballa, apel·lant al fet que l’illa i les seves figures són patrimoni de la humanitat de la Unesco des de 1995: «És important no només per a Xile, com a nació regent a l’illa, sinó per a tot el món, perquè som la desena meravella del món», reivindica.

Així mateix, Genua remarca que els indígenes de l’illa han d’estar oberts a les explicacions de científics estrangers, perquè «hi ha especialistes al món que coneixen molt sobre l’illa de Pasqua», diu, i poden ajudar a reconstruir fidelment el passat.