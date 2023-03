Els països membres de l'ONU han arribat a un "acord històric" per protegir el 30% dels oceans el 2030. "El vaixell ha arribat a la costa", ha certificat la presidenta de les negociacions, Rena Lee, després de 35 hores de discussió entre les delegacions reunides a la seu de les Nacions Unides a Nova York i quasi dues dècades de debat. El text consensuat per uns 200 països posa les bases per establir zones marítimes protegides a més de 200 milles nàutiques de la costa (uns 370 quilòmetres), que no estan sota jurisdicció concreta de cap país. "Aquest és un dia històric per a la conservació i un senyal que en un món dividit, protegir la natura i la gent es pot imposar a la geopolítica", ha afirmat Pilar Marcos, de Greenpeace.

"Elogiem els països per buscar compromisos, deixar de banda les diferències i emetre un tractat que ens permetrà protegir els oceans, augmentar la nostra resiliència al canvi climàtic i salvaguardar les vides i els mitjans de subsistència de milers de milions de persones", ha continuat Marcos. "Per fi podem passar de les paraules a un canvi real al mar. Els països han d'adoptar i ratificar formalment el tractat al més aviat possible perquè entri en vigor, i després poder crear els santuaris marins que el nostre planeta necessita. El temps corre per poder arribar a l'objectiu de protecció 30x30. Ens queda mitja dècada i no podem adormir-nos", ha sentenciat la responsable d'Oceans a la delegació de Greenpeace a l'ONU. Un dels principals esculls entre els països membres ha estat com resoldre la fractura entre Nord i Sud sobre com compartir els beneficis del mar i els recursos genètics marins. L'adopció formal del tractat haurà d'esperar fins que un grup de tècnics garanteixi la uniformitat dels termes utilitzats i es tradueixi als sis idiomes oficials de l'ONU. De fet, Rússia ha abandonat la reunió abans de l'acord final i ha demanat poder revisar el text amb detall abans de donar-hi el vistiplau definitiu. "No hi haurà reobertura ni negociacions substancials", ha volgut deixar clar Rena Lee. El nou tractat s'establirà dins el marc de la ja existent Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar i busca "assegurar la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica marina de les zones situades fora de la jurisdicció nacional".