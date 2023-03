El cap del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, aliat clau del Kremlin al front de combat ucraïnès, ha denunciat que el Govern de Rússia continua sense enviar, especialment a Bakhmut, la munició que teòricament havia promès als seus mercenaris i especula amb "burocràcia ordinària o traïció".

Prigojin ja va acusar Moscou al febrer de no subministrar munició als mercenaris de Wagner, amb crítiques directes a la cúpula militar en què ja brandava les acusacions de "traïció". Després dels retrets públics, va anunciar que l'assumpte havia quedat resolt.

Tot i així, i malgrat ordenar-ho el 23 de febrer, "no s'ha enviat gran part de la munició", ha dit Prigojin en unes declaracions difoses pel servei de comunicació de la seva companyia a Telegram, en les quals no ha al·ludit a cap autoritat o institució en concret.

L'oligarca va visitar la setmana passada Bakhmut, una localitat de l'est d'Ucraïna assetjada per les forces lleials al Kremlin i on precisament és clau el paper dels mercenaris del Grup Wagner, la majoria antics presos excarcerats directament per combatre.

Les tropes russes han aconseguit avançaments significatius després de controlar nombrosos enclavaments als voltants de la ciutat. Moscou, podria donar un valor estratègic especial a la localitat, ja que des d'allà surten gran part dels subministraments que Kíiv envia a les tropes que lluiten al front oriental del conflicte.

La pèrdua de Bakhmut no suposarà una "reculada estratègica" per a Kíiv, diuen els EUA

Des del costat ucraïnès, fan un últim esforç per evitar que Rússia conquereixi Bakhmut. Tot i així, si això es donés, el secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, considera que no suposaria una "reculada operativa o estratègica" per a les forces armades d'Ucraïna.

"Vull destacar la gran feina que els soldats i líders ucraïnesos han fet per defensar Bakhmut, però crec que té un valor més simbòlic que estratègic i operatiu", ha manifestat Austin, segons ha recollit la cadena de televisió CNN.

En aquesta línia, l'encarregat de les funcions de Defensa ha incidit que, en cas que Ucraïna perdi Bakhmut, no suposarà un canvi de rumb real en l'evolució de la guerra, que malgrat tot "continuarà sent disputada".

De fet, Austin ha assenyalat que Rússia continua enviant al front "moltes tropes mal entrenades i poc equipades", un pensament bastant repetit els darrers mesos pels aliats d'Ucraïna, cosa que fa que molts militars caiguin en combat "molt ràpidament".

Les autoritats d'Ucraïna van anunciar la setmana passada l'enviament de reforços a la ciutat de Bakhmut, situada al Donbass ucraïnès i escenari principal de les hostilitats al front oriental del conflicte. Kíiv ha incidit que la defensa de la localitat té més finalitats militars que polítiques, i ha respost així a les afirmacions de Moscou.

De fet, el Govern ucraïnès ha arribat a acusar el Kremlin de voler desestabilitzar l'exèrcit d'Ucraïna, i també la població, en estendre la idea que la defensa de Bakhmut, on les forces armades han perdut nombroses tropes, és un gest més polític que estratègic.