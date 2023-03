Els terratrèmols de Síria i Turquia, que just avui fa un mes que es van produir, ja han deixat més de 50.000 morts, segons les últimes dades facilitades per les autoritats dels dos països. A Turquia, el darrer balanç apunta que s'han produït 45.968 defuncions, mentre que a Síria la xifra de víctimes ascendeix a 5.914. No obstant això, el Col·legi de Metges de Turquia acusa el govern d'Erdogan d'ocultar dades i assegura que el nombre de morts supera les 60.000. Per la seva banda, el ministre d'Interior turc, Suleyman Soylu, nega les acusacions i assegura que la xifra real és la mateixa que l'oficial. "Qualsevol nombre de què disposem la compartirem", ha apuntat.