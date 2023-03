Iana Rikhlitska, parametgessa ucraïnesa de 29 anys ha mort tirotejada a Bakhmut. Era coneguda com ‘l’àngel de les tropes ucraïneses’. Treballava per a la 93a Brigada Mecanitzada de Kholodnòiarsk de manera voluntària, segons ha informat el rotatiu Ukraïnska Pravda.

La jove ha mort assassinada durant una evacuació de ferits perquè l’ambulància en la qual es traslladava va ser tirotejada per les tropes russes. Segons la mateixa font d’informació, pot ser que fossin els mercenaris del grup Wagner que estan assetjant Bakhmut. Iana era coneguda com ‘l’àngel de les tropes ucraïneses’ perquè ajudava tots els malalts i soldats ferits en combat.

Companyia d’assegurances

Era treballadora d’una companyia d’assegurances i es va unir voluntàriament a les Forces Armades d’Ucraïna per treballar com a metge al centre d’estabilització de la ciutat de Bakhmut després que comencés la guerra contra Rússia. «Hores abans que el seu vehicle d’evacuació mèdica fos atacat, li vaig preguntar com estava. Em va respondre que estava divertint-se i encara d’una peça» va explicar Tetiana Zenart, una amiga de Iana, al mitjà ucraïnès Ukraïnska Pravda.