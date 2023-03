El Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat aquest dimarts l’alliberament de 90 presoners de guerra russos després d’«un procés de negociació», mentre que Ucraïna ha anunciat que ha deixat en llibertat 130 militars.

«Com a resultat del procés de negociació, 90 militars russos que corrien el perill de morir en captiveri van ser tornats del territori controlat per Kíiv», ha assenyalat el departament dirigit per Serguei Xoigú.

Segons el breu comunicat difós al canal de Telegram de Defensa, els alliberats seran traslladats en avions de transport militar de les Forces Aeroespacials de Rússia a Moscou.

A la capital russa rebran tractament, rehabilitació i assistència psicològica en institucions mèdiques del Ministeri de Defensa, ha recalcat el comandament militar rus.

130 soldats ucraïnesos

D’altra banda, el cap de l’Oficina Presidencial ucraïnesa, Andri Iermak, ha explicat al seu compte de Telegram que «han tornar a casa 130 soldats dels nostres», incloent-hi quatre dones. «Són soldats de les Forces Armades d’Ucraïna, membres de la Guàrdia Nacional i guàrdies fronterers», ha puntualitzat.

Entre ells hi ha 87 defensors de Mariúpol, 71 dels quals són d’Azovstal, l’acereria d’aquesta ciutat portuària que va ser encerclada i llargament assetjada per les tropes russes abans de rendir-se. A més, ha afirmat que entre els presoners hi ha 35 militars capturats a la regió de Donetsk, particularment a Soledar i Bakhmut.

Entre els presoners alliberats n’hi ha alguns amb ferides greus i ha promès que l’Estat ucraïnès assumirà la cura de cada un d’ells.