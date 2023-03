L’Argentina va tornar ahir a manifestar els seus antagonismes en conèixer-se els fonaments d’un Tribunal Federal de la condemna a sis anys de presó i inhabilitació perpètua per exercir càrrecs públics que ha rebut l’actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. «Un fet de corrupció estatal d’un perjudici descomunal», afirma el tribunal. L’oposició de dretes ha celebrat el contingut d’un text de gairebé 1.600 pàgines. Per als magistrats, durant les presidències de Fernández de Kirchner (2007-15) es va crear un «cavall de Troia» per amagar els negocis amb l’obra pública que van tenir com a beneficiari especial Lázaro Báez, un exempleat bancari de la patagònica província de Santa Cruz que Néstor Kirchner va governar abans d’arribar al Govern nacional, el 2003. Al contrari, el ministre de l’Interior, Wado de Pedro, va considerar que el poder judicial «torna a demostrar el rol disciplinador» davant el peronisme, actualment al poder i amb poques opcions de retenir-lo a les eleccions generals de l’octubre. Els seguidors de la vicepresidenta, liderats per l’agrupació juvenil La Cámpora, van fer una vetlla davant del Tribunal Suprem. «A la merda amb la proscripció», va ser la consigna. Fernández de Kirchner afirma que ha estat col·locada davant «un escamot d’execució» que es va formar sobre la base de «fets inventats, tergiversacions i mentides». L’intent de magnicidi en contra seu i la sentència són, al seu criteri, cares d’una mateixa moneda. De Pedro va aprofundir en aquest raonament: «Per a nosaltres és un altre dia de persecució». Va recordar sobre això que el 9 de març del 1956, la dictadura que va enderrocar el general Juan Perón va prohibir no només els símbols d’aquest moviment polític, sinó que fos nomenat en públic. «Des de fa temps advertim que el que una vegada van ser els cops d’Estat amb la utilització de les Forces Armades per disciplinar les forces polítiques avui es fa via els mitjans de comunicació i el Poder Judicial».