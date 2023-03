Les autoritats judicials iranianes han confirmat que 22.000 persones han estat indultades després de ser detingudes per participar en l'última onada de protestes contra el Govern, desfermades arran de la mort sota custòdia de la jove Mahsa Amini, interceptada per la denominada Policia de la Moral per portar malament el vel.

El president del Tribunal Suprem de l'Iran, Gholam Hosein Mohseni Ejei, ha confirmat la xifra al final d'una reunió, segons l'agència de notícies oficial IRNA. Aquestes 22.000 persones formarien part d'un paquet més ampli d'indults, superior als 82.000. Fa un mes, Teheran ja havia avançat que el líder suprem d'Iran, l'aiatol·là Alí Jamenei, havia acceptat una proposta per "indultar o reduir la pena d'un nombre significatiu" d'acusats i condemnats per la seva participació en les protestes. Les manifestacions van esclatar al setembre i van suposar un dels majors desafiaments recents cap a la cúpula actual d'Iran, que va passar de reprimir amb duresa les mobilitzacions a adoptar, ara, una posició menys bel·ligerant, com ho demostren aquests indults massius. L'ONG Iran Human Rights estima que almenys 481 manifestants van morir per la repressió exercida per les forces de seguretat en les primeres setmanes de mobilitzacions, que es van saldar també amb milers de detinguts. Aquesta organització estimava al febrer que més d'un centenar de detinguts s'enfrontaven a delictes susceptibles de ser castigats amb la pena de mort.