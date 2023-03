Rússia ha assenyalat aquest dilluns que està disposada, malgrat haver dit que no en les setmanes anteriors, a permetre la renovació de l’acord de cereal ucraïnès, que es va assolir al juliol a Istanbul amb la mediació entre Kíiv i Moscou de Turquia i les Nacions Unides.

Això no obstant, les condicions russes són diverses. Fins ara, l’acord era renovat automàticament cada 120 dies si tots els membres signants hi estaven d’acord –Rússia ja va amenaçar al novembre de trencar el pacte, tot i que després va ser convençuda per Turquia de no fer-ho–.

Aquest dilluns, després d’una jornada de negociacions a Ginebra entre funcionaris de l’ONU i del Govern rus, Moscou hi ha posat una altra condició: que l’acord només es renovi per als pròxims 60 dies. Si no hi hagués pròrroga i acord, aquest pacte caducarà aquest dissabte, 18 de març.

«Des del costat rus no posem cap objecció a una altra extensió de l’acord, però només per a 60 dies», ha dit el viceministre rus d’Afers Exteriors, Serguei Verxinin, des de Suïssa. A més, Moscou busca que s’aixequin les limitacions europees al comerç de productes agrícoles i fertilitzants russos, que malgrat no estar sota sancions occidentals no arriben als mercats internacionals per por de moltes empreses i companyies d’assegurances transnacionals de treballar i comerciar amb empreses russes que sí que podrien estar sancionades fora del seu país. Qualsevol que comerciï amb una empresa sancionada és susceptible de rebre sancions secundàries i perdre l’accés als mercats europeu i nord-americà.

Així, des de fa mesos, Rússia busca pressionar Occident –i l’ONU i Turquia, els altres signants de l’acord– perquè es faci un altre pacte paral·lel al del blat ucraïnès per poder exportar els seus propis productes amb un mecanisme similar.

«La nostra posició a partir d’ara estarà determinada pel progrés tangible en la normalització de les exportacions dels nostres productes agrícoles. No en paraules sinó en fets», ha dit Verxinin.

Inspeccions i procediments

Segons l’acord de cereal ucraïnès, tot vaixell de càrrega amb aquest producte que surt de port cap al mar Negre ha de parar primer a Istanbul, on el contingut és inspeccionat per funcionaris turcs, de les Nacions Unides, ucraïnesos i russos, que certifiquen que no hi ha armament ni municions entrant i sortint d’Ucraïna.

En general, segons expliquen persones pròximes al Centre de Coordinació Conjunta a Istanbul, l’acord ha funcionat fins ara, tot i que la part russa, en ocasions, ha alentit les inspeccions, cosa que ha creat colls d’ampolla a l’entrada del Bòsfor, l’estret que parteix per la meitat la ciutat d’Istanbul.