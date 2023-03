El president de França, Emmanuel Macron, ha convocat aquest dijous un Consell de Ministres extraordinari per autoritzar la utilització d’un instrument constitucional que evitarà sotmetre a votació a l’Assemblea Nacional francesa la reforma de les pensions. Així, Macron tirarà endavant la seva impopular reforma de les pensions sense sotmetre-la a una votació que presumiblement s’hauria resolt en contra. En ella s'hi contempla, entre altres qüestions, elevar de 62 a 64 anys l’edat de jubilació i ampliar el període de cotització necessari per obtenir la pensió màxima.

El màxim dirigent francès ha optat per recórrer al polèmic article 49.3 de la Constitució i un Consell de Ministres li ha donat el vistiplau minuts abans de l’inici de la sessió a l’Assemblea Nacional en què el Govern tenia previst activar aquest procediment.

Així, la primera ministra, Elisabeth Borne, pot recórrer a aquest article per evitar fins i tot debatre la reforma a la Cambra baixa, tot i que aquest instrument obre la porta també que l’oposició posi sobre la taula mocions de censura contra el Govern.

Vaga general indefinida

Abans de la votació de l’Assemblea Nacional, el Senat ha recolzat aquest mateix matí la reforma impulsada per Macron, amb 193 vots a favor i 114 en contra. Però bona part de la societat francesa hi està en contra. Ahir, dimecres, centenars de milers de persones van tornar a sortir de nou als carrers de les principals ciutats de França –per vuitena vegada– per qüestionar la reforma.