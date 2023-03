El Pentàgon ha publicat aquest dijous imatges desclassificades de l’incident protagonitzat entre un avió rus «Su-27» i un dron estatunidenc sobre aigües del mar Negre, que va acabar provocant que la nau no tripulada s’estavellés. Es tracta d’un vídeo de 40 segons editat per les forces militars nord-americanes que mostra com un caça rus s’acosta al dron militar dels Estats Units abocant combustible a prop seu i xoca contra ell. Després de la intercepció, es pot observar l’hèlix de l’avió danyada.

Segons ha informat el comandament europeu dels Estats Units en un comunicat, les imatges mostren el moment en què l’avió rus realitzava una «intercepció insegura i poc professional d’un dron ‘MQ-9’ de la Força Aèria nord-americana a l’espai aeri internacional sobre el mar Negre, el 14 de març». Així mateix, el comandament també ofereix un guió gràfic de com es va produir aquest incident que ha augmentat la tensió entre Washington i Moscou, i que té com a teló de fons la guerra a Ucraïna.