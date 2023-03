La Policia de París ha detingut més de 200 persones pels disturbis que van tenir lloc aquest dijous a la nit a la capital francesa, en protesta contra l’aprovació, mitjançant un article de la Constitució per part del Govern d’Emmanuel Macron, de la reforma de les pensions, que augmenta l’edat de jubilació dels 62 als 64 anys.

Concretament, 217 persones han sigut arrestades després d’incendiar i malmetre mobiliari públic i enfrontar-se a les forces de seguretat, segons ha detallat en un informe la direcció de la Policia de París i ha recollit la cadena BFTM.

Milers de persones s’han congregat a la plaça de la Concòrdia de París, a uns passos del Parlament francès, per denunciar el «pas forçat» de l’Executiu al fer ús de l’article 49.3 de la Constitució per a la reforma de les pensions, que no havia aconseguit el suport de l’Assemblea Nacional perquè tirés endavant.

La Policia ha fet ús de canons d’aigua i de gasos lacrimògens per dispersar els manifestants i allunyar-los de l’Assemblea Nacional francesa, segons ha detallat l’esmentat diari. Després de diverses hores de disturbis, la tensió als carrers s’ha acabat.

Así está París después de que Macron haya anunciado un decretazo para subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. En España ya vamos por los 68 años y no se convoca huelga general desde hace una década. pic.twitter.com/d3QO3qlPAa — PabloMM (@pablom_m) 16 de marzo de 2023

D’altra banda, els principals sindicats de França han anunciat una gran jornada de manifestacions per dijous vinent, 23 de març, per demanar la retirada total de la reforma, mentre que l’oposició presentarà una moció de censura a la primera ministra, Elisabeth Borne, aquest divendres.

Les protestes es donen en una jornada en què el Govern francès ha decidit utilitzar l’article 49.3 de la Constitució, cosa que evita sotmetre a votació en l’Assemblea Nacional gal·la la reforma de les pensions, després de constatar que no té prou majoria per tirar endavant un dels projectes estrella del president, Emmanuel Macron.

La primera ministra francesa ha defensat l’aplicació de l’article 49.3 de la Constitució i ha assegurat, durant una entrevista a la cadena TF1 Info concedida aquest dijous, que han treballat «fins a l’últim minut» per obtenir una majoria sobre la reforma de les pensions.

La primera ministra francesa ha reconegut que entén «el gran esforç» que hauran de fer els francesos per treballar «durant dos anys més», tot i que ha expressat: «Deixar que la gent cregui que ho podem pagar tot amb deute no és seriós».

Borne també ha comentat les esbroncades, crits de dimissió i càntics de l’oposició viscuts durant la jornada en una tensa sessió en l’Assemblea Nacional. «Això reflecteix que cert nombre de grups d’oposició no respecten les nostres institucions. Alguns volen el caos», ha sentenciat.