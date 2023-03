El Tribunal Internacional de La Haia ha emès aquest divendres una ordre de detenció contra el president rus, Vladímir Putin, a qui acusa de la deportació il·legal de nens des d'àrees ocupades d'Ucraïna cap a Rússia. En un comunicat, la cort penal detalla que les accions -considerats crims de guerra- s'haurien produït des del 24 de febrer de 2022, coincidint amb l'inici de la guerra d'Ucraïna. "Hi ha motius suficients per creure que Putin té responsabilitat penal pels delictes; primer per haver comès els actes directament, i segon per la seva falta de control sobre subordinats civils i militars que van cometre els actes o els van permetre", apunta el tribunal.

Juntament amb Putin, l'organisme ha dictat una ordre de detenció contra la comissària de l'oficina pels Drets dels Infants del govern rus, Maria Lvova-Belova. En aquest cas, el tribunal acusa la dirigent de ser responsable dels mateixos crims "per haver-los comès directament, sigui amb altres individus o a través de tercers". En el mateix comunicat, la cambra detalla que les ordres de detenció són secretes per preservar la seguretat de les víctimes i protegir la investigació.