En una data gens casual –el novè aniversari de l’annexió de Crimea–, el president rus, Vladímir Putin, va visitar la ciutat ucraïnesa de Mariúpol. Aquest va ser el seu primer viatge al Donbass des de l’inici de l’ofensiva russa a Ucraïna i en la mateixa visita, prèviament, va visitar Sebastòpol, Crimea. Aquest diumenge, el Kremlin ha informat de la visita de Putin a Mariúpol dissabte, que va arribar en helicòpter a aquesta ciutat a la vora del mar d’Azov, que va viure durs combats el 2022 que van destruir barris sencers.

El líder rus, durant la visita, va conduir ell mateix per la ciutat, acompanyat pel viceprimer ministre Marat Khusnul·lin, que li va explicar com van els treballs de reconstrucció de la ciutat i dels voltants. Des del 16 de maig del 2022 Moscou controla aquesta ciutat, i des d’aquell moment l’ha adaptat al seu gust, restituint una estàtua de Lenin –a Ucraïna no n’hi ha cap actualment– i adaptant les lletres a l’entrada de la ciutat. Aquestes lletres, abans de l’ofensiva, portaven el blau i groc de la bandera ucraïnesa i la grafia ucraïnesa, mentre que ara s’utilitza el nom de la ciutat en rus i els colors de la seva bandera.

Russia now controls Mariupol, changed to Russian flag colours 🇷🇺 pic.twitter.com/mA99X6IkQE — Sphithiphithi Evaluator (@_AfricanSoil) 14 de junio de 2022

Aquesta ciutat es troba actualment sota el control de Rússia, que la va reclamar per a si amb els referèndums al setembre. Tot i que la comunitat internacional no els va considerar vàlids, a Moscou li van servir per incorporar a les seves fronteres les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia i Kherson. Malgrat reclamar-les, avui dia no les controla del tot i l’absència més notable és Kherson, capital de la regió homònima. Durant la seva breu ocupació russa, Moscou va posar cartells que deien que «Rússia es quedarà per sempre»

«En particular, es tracta de la construcció de noves unitats de vivendes, centres socials i educatius, infraestructures i institucions mèdiques», va afegir l’oficina de premsa del Kremlin, que no va precisar la durada de la visita. La presidència russa va informar que posteriorment Putin es va reunir a Rostov del Don, al sud de Rússia, amb els comandaments de la campanya militar a Ucraïna. «El cap de l’Estat ha escoltat els informes del cap d’Estat Major General de les Forces Armades de Rússia, Valeri Gueràssimov, i d’altres cap militars», afegeix la nota de premsa.

Aquesta és la segona parada del viatge del mandatari rus al sud de Rússia, que també va visitar la península de Crimea pel novè aniversari de la seva annexió a Rússia. En la seva curta visita a Sebastòpol el líder rus va visitar l’Escola d’Art i el centre infantil Korsun a Quersonès, als afores del port de Sebastòpol, la principal base de la flota russa del mar Negre. Tant Mariúpol com Crimea són reconeguts internacionalment com part d’Ucraïna i només una desena de països afins a Moscou en reconeixen les annexions. Entre aquests països hi ha Corea del Nord, Síria, Bielorússia i Veneçuela, mentre que altres pesos pesants, com la Xina i l’Índia, les consideren part d’Ucraïna.