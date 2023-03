Rússia ha amenaçat aquest dilluns de bombardejar el tribunal internacional de La Haia, després que la setmana passada la cort emetés una ordre de detenció contra Putin per la deportació il·legal de nens d'Ucraïna cap a Rússia. En un missatge publicat a Telegram i recollir per l'agència de notícies russa Tass, el vicepresident del consell de seguretat de Rússia, Dmitri Medvedev, ha qualificat la institució de "patètica" i ha subratllat que tothom respon "a Déu i als míssils". "És possible imaginar com un míssil supersònic llençat des d'un vaixell de guerra al Mar del Nord impacti l'edifici del tribunal de La Haia; i em temo que no podria ser aturat", ha apuntat.

En el mateix missatge, Medvedev també ha assenyalat que la gent "estaria espantada" i que "ningú trobaria a faltar" el tribunal, tot assegurant que l'OTAN no s'atreviria a entrar en guerra. A més, ha carregat contra la cort internacional per "emetre una ordre contra el president d'una potència nuclear" i anar a buscar deliberadament "el càstig més dur possible". Com a advertència final, el dirigent rus ha instat als jutges a "observar atentament el cel". A banda de l'amenaçada, Medvedev ha criticat durament la decisió de la cort internacional en considerar que les conseqüències que tindrà per la llei internacional "seran desastroses". "Implicarà un col·lapse dels principis de la llei, incloent-hi els postulats de la inviolabilitat; ningú acudirà a partir d'ara a les institucions internacionals", ha remarcat, arribant a apuntar que la confiança "s'ha esgotat". Malgrat l'ordre de detenció emesa la setmana passada, a efectes pràctics Putin encara no pot ser arrestat, ja que Rússia no reconeix del tribunal internacional de La Haia. No obstant això, l'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha recordat aquest dilluns que el president rus podria ser detingut en qualsevol dels països que reconeix la cort si Putin decideix viatjar-hi.