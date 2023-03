França també prohibeix l’ús de TikTok entre els seus funcionaris. El Govern francès ha anunciat aquest divendres que vetarà la instal·lació d’aplicacions «d’oci» als mòbils de treball dels 2,5 milions d’agents de la funció pública de l’Estat.

«Per garantir la ciberseguretat de les nostres administracions i funcionaris públics, el Govern ha decidit prohibir les aplicacions recreatives com TikTok als telèfons de treball dels empleats de l’Estat», ha tuitejat el ministre francès de la Funció Pública, Stanislas Guerini.

El veto afecta directament la popular plataforma de vídeos, propietat de l’empresa xinesa ByteDance, amb seu a Pequín. Amb aquesta decisió, París segueix els passos de més d’una desena de països i institucions —entre els quals els Estats Units, el Regne Unit i la Comissió Europea— que també han limitat l’ús de TikTok per temor que la Xina pugui instrumentalitzar l’aplicació per espiar els seus rivals.

Pour garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics, le @gouvernementFR a décidé d’interdire les applications récréatives comme TikTok, sur les téléphones professionnels des fonctionnaires d’État. @jnbarrot pic.twitter.com/avxtpKZ6uu — Stanislas Guerini (@StanGuerini) 24 de marzo de 2023

Aquest temor, no contrastat, es deu a una llei xinesa del 2017 que obliga les empreses nacionals a entregar a les autoritats dades personals suposadament relacionades amb la seguretat nacional si aquestes ho sol·liciten. Just ahir, el director executiu de la companyia, Shou Zi Chew, va comparèixer davant del Congrés nord-americà per mirar de calmar una onada internacional de restriccions que no cessa.

Altres ‘apps’ afectades

No obstant, i tot i que no apareixen en el comunicat compartit, fonts «de l’entorn» del ministre han apuntat a l’agència AFP que el veto francès va molt més enllà i que també prohibiria l’ús d’altres ‘apps’ com les del gegant de l’‘streaming’ Netflix i Twitter, totes dues nord-americanes, i les de jocs com ara Candy Crush, de l’empresa anglosueca King. París encara no hauria elaborat una llista uniforme d’aplicacions prohibides.

L’Executiu encapçalat per Emmanuel Macron ha notificat diferents ministeris d’una restricció «vinculant» que entra en vigor immediatament i que no afecta els dispositius electrònics personals dels funcionaris estatals. Els empleats públics que vulguin utilitzar algunes d’aquestes ‘apps’ vetades amb finalitats de comunicació institucional estaran obligats a sol·licitar el permís del seu ministeri. En cas d’incomplir-se aquesta prohibició, els funcionaris podran ser multats, tot i que encara no hi ha un sistema unificat que especifiqui l’import d’aquestes sancions.