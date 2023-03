L’animació permet comparar l’abans i l’ara de la zona després del pas de les flames. Les imatges prèvies són les del dia 21 de març, amb la vegetació encara en verd. Per contra, en les del diumenge 26 de març l’enclavament cremat apareix en fals color marró-vermellós. El de Castelló es considera ja un Gran Incendi Forestal en sobrepassar les 500 hectàrees. Els mapes són elaboració pròpia d’Educació Forestal prenent com a base punts calents i/o imatges de satèl·lit.

Focus de l’incendi a Vilanova de la Reina. / EDUCACIÓ FORESTAL

El foc calcina des de dijous passat unes 4.000 hectàrees en un desastre natural que el fort vent de ponent i la complicada orografia del terreny han agreujat. El principal temor és que les flames penetrin al cor de la Serra d’Espadà, un dels 22 parcs naturals en territori valencià. Declarat el 29 de setembre de 1998, és el segon espai protegit més extens del País Valencià; ocupa 31.180 hectàrees.

La Serra d’Espadà és el segon espai protegit més extens del País Valencià

L’enclavament es caracteritza per comptar amb un dels pocs afloraments de gresos del territori valencià configurant un relleu abrupte i trencat, conformat per cims i cordals acompanyats per profunds barrancs i rambles, on es poden trobar nombroses fonts i boscos frondosos d’alzines sureres, únics en la geografia valenciana.