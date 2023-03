L’actor britànic Orlando Bloom és l’última estrella de cine que s’ha reunit amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. Sean Penn, que li va portar el seu Oscar, Jessica Chastain, Mila Kunis, Ashton Kutcher i el cuiner José Andrés són alguns dels últims exemples. El protagonista de ‘Carnival row’ i de sagues com ‘El senyor dels anells’ o ‘Pirates del Carib’ va viatjar la setmana passada a Ucraïna com a Ambaixador de Bona Voluntat d’Unicef, i allà es va reunir amb nens i famílies afectats per la guerra, a banda del president.

Durant la seva visita de tres dies a Kíiv, Irpín i Demídiv, Bloom ha sigut testimoni de com la guerra a Ucraïna continua tenint un impacte devastador sobre les vides dels nens i nenes més d’un any després de l’escalada del conflicte el febrer del 2022. Unicef estima que 1,5 milions de nens estan en risc de patir depressió, ansietat i altres problemes de salut mental, cosa que tindrà implicacions a llarg termini per a la seva salut física i mental.

«Quan vaig venir per primera vegada a Ucraïna, el 2016, vaig veure les catastròfiques conseqüències que té la guerra sobre els nens i famílies, i com necessitats bàsiques com anar a l’escola o rebre suport psicosocial són essencials per al benestar infantil», ha explicat Bloom, que va estar a l’est d’Ucraïna el 2016 i a Moldàvia l’any passat per conèixer les històries de refugiats que havien fugit d’Ucraïna. «Ara, amb nens afectats arreu del país, aquest suport és més vital que mai», ha insistit l’actor, que al seu torn és pare de dos nens: Flynn (12 anys), nascut del seu matrimoni amb la model Miranda Kerr, i Daisy (2), amb la cantant Katy Perry.

Escoles destruïdes

Durant els últims 13 mesos, milers d’escoles han sigut greument danyades o destruïdes per les bombes i la metralla, deixant uns 2,7 nens ucraïnesos rebent educació ‘online’ o semipresencial. Als països d’acollida de refugiats, dos de cada tres nens d’Ucraïna encara no estan matriculats als sistemes educatius. Una investigació recent d’Unicef revela que els nens d’edat preescolar estan particularment afectats, ja que estan perdent l’oportunitat de desenvolupar aptituds bàsiques que necessitaran per tenir èxit a l’escola.

En la seva reunió amb el president, l’actor s’ha compromès a recolzar el país en la reconstrucció de les infraestructures destinades als més petits. Segons informa el mateix Zelenski en la seva pàgina web, Bloom potenciarà com a ambaixador d’Unicef l’arribada d’«ajuda humanitària i els projectes de reconstrucció d’infraestructura destinats a garantir els interessos dels menors ucraïnesos».

«Entre les prioritats es troben el desenvolupament del sistema de cura familiar per a nens privats de cura parental, la creació d’infraestructures per al desenvolupament de la primera infància, així com la potenciació de projectes juvenils i de ‘start-ups’», afegeix el comunicat del mandatari.

Classes ‘online’

«Alguns dels nens que he conegut –com la Hanna, de 10 anys, de la regió de Donetsk–, fa més d’un any que tenen accés limitat a l’educació cara a cara», ha explicat Bloom. «Tot i que Unicef està contribuint a garantir que els nens puguin rebre educació ‘online’, es continuen perdent l’experiència fonamental d’interactuar amb els seus companys de classe i professors. Aquestes interaccions són clau per al seu desenvolupament emocional i cognitiu –especialment en els nens més petits– i no poden reemplaçar-se per la pantalla d’un ordinador», ha explicat.

Durant el seu viatge, Bloom va visitar Irpín, una ciutat molt afectada durant els primers dies de la guerra. Allà va visitar una escola on, amb el suport d’Unicef, el soterrani es va convertir en refugi antibombes per proporcionar un espai segur en què els nens podien continuar aprenent quan sonaven les sirenes antiaèries.

Mentre les hostilitats continuen sense parar i les necessitats continuen augmentant, Unicef continua ajudant els nens dins d’Ucraïna i dels països veïns, i necessita 1.050 milions de dòlars (975 milions d’euros) per satisfer les creixents necessitats de 9,4 milions de persones, inclosos 4 milions de nens, que segueixen profundament afectats per la guerra a Ucraïna.

«Per damunt de tot, els nens i nenes necessiten que acabi la guerra i una pau sostinguda per recuperar la seva infància, tornar a la normalitat i començar a guarir i recuperar-se», ha remarcat Bloom.