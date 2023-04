El papa Francesc, de 86 anys, ha sortit aquest dissabte de l’hospital després de superar una sèrie de controls per la bronquitis per la qual va haver de ser ingressat dimecres. «Encara estic viu», ha dit a fidels i a periodistes congregats davant l’hospital Gemelli de Roma. El papa ha baixat del seu automòbil per saludar-los abans de dirigir-se al Vaticà.

El seu pronòstic ha millorat en les últimes hores, ja que divendres va visitar els nens ingressats a la unitat oncològica de l’hospital. El tractament ha produït «els efectes esperats amb una notable millora del seu estat de salut», ha detallat el portaveu del Vaticà. El Papa ha passat tres nits ingressat a causa d’una bronquitis i la seva intenció és ser present als actes de Setmana Santa, tot i que no els oficiï. La Santa Seu, de moment, no ha especificat els plans per a la Setmana Santa del Pontífex, però els mitjans asseguren que Francesc no oficiarà misses com la del Diumenge de Rams i la del Diumenge de Resurrecció, tot i que sí que les presenciarà, i el substituiran cardenals a l’altar. Aquesta situació no passava des del 2005, quan Joan Pau II, pocs mesos abans de morir, no va poder oficiar els actes litúrgics pasquals. El Vaticà ha confirmat que Francesc assistirà a la missa del Diumenge de Rams. El Pontífex argentí sí que impartirà la benedicció ‘Urbi et orbi’ i llegirà el seu tradicional i esperat missatge des de la lògia central de la basílica de Sant Pere pel Diumenge de Resurrecció. És la segona vegada que Francesc és ingressat en aquest hospital romà des que el 4 de juliol del 2021 va ser operat del còlon i hi va estar ingressat 10 dies, durant els quals va oficiar l’‘Angelus’ des del balcó del centre sanitari. Des d’aleshores, el Papa només ha tingut un problema al genoll dret que l’obliga a caminar amb bastó o amb cadira de rodes i ha assegurat en alguna ocasió que no es vol operar.