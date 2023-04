El papa Francesc no acudirà avui al Coliseu de Roma per a presenciar el tradicional Via Crucis del Divendres Sant i en el seu lloc el seguirà des de la seva residència al Vaticà per "l'intens fred", va comunicar la Santa Seu.

"A causa de l'intens fred d'aquests dies, el Papa Francesc seguirà el Viacrucis aquesta tarda des de la Casa Santa Marta, unint-se a les oracions dels qui es reuniran amb la Diòcesi de Roma en el Coliseu", ha informat l'oficina de premsa del Vaticà hores abans que comenci el ritual. Ahir dijous, el papa va acudir a una presó de menors a la perifèria de Roma, on va participar en una missa i a més es va aixecar de la seva cadira de rodes per rentar els peus de dotze presos com a record de l'Últim Sopar, un gest que va realitzar després de rebre l'alta hospitalària dissabte passat. Francisco, que va sortir de l'hospital Gemelli després de romandre ingressat tres dies per una bronquitis, va aparèixer en bona forma i va presidir la missa en un costat de l'altar com estava establert a causa dels seus problemes en el genoll que li impedeixen estar molt temps dempeus. El mateix va fer el matí del mateix dia durant la missa Crismal, que commemora la institució del sagrament de l'ordre sacerdotal per Jesucrist durant l'Últim Sopar i està dedicada a la renovació per part dels sacerdots dels vots de pobresa, castedat i obediència. Allà, va pronunciar una homilia en la qual va demanar als sacerdots que evitin les divisions, que després "fomenten partits" a l'Església. Per part seva, el Via Crucis és un recorregut anual que cada Divendres Sant centenars de fidels realitzen en el Coliseu de Roma, a través de catorze meditacions que narren la pujada al Calvari de Jesús, la seva crucifixió i la seva col·locació en el sepulcre. L'any passat, part del recorregut va estar dedicat a demanar la pau després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, encara que la presència en el Viacrucis de l'any passat d'una dona ucraïnesa i russa portant la creu juntes en una de les estacions va provocar les queixes de l'ambaixada ucraïnesa davant el Vaticà. El Dissabte Sant, el papa presidirà la Vigília Pasqual i el diumenge a la plaça de Sant Pere oficiarà la Missa de Resurrecció i impartirà la tradicional benedicció Urbi et orbi apuntat al balcó central de la façana de la basílica vaticana, segons el programa.