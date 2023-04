Joe Biden es planteja presentar-se a la reelecció en la pròxima cursa presidencial dels Estats Units, que tindrà lloc l'any 2024. El president nord-americà ho ha confirmat als micròfons de la cadena NBC, durant la tradicional cerimònia dels ous de pasqua als jardins de la Casa Blanca.

Preguntat pel reporter Al Roker si planejava assistir a noves accions d'aquest tipus més enllà del 2024, Biden ha indicat que volia presidir-ne tres o quatre més. "Potser cinc, potser sis, què dimonis?", ha afegit. El periodista ha insistit si això volia dir que planejava presentar-se a la reelecció, a la qual cosa Biden ha confirmat que s'ho estava plantejant, per bé que ha afegit que ell i el seu equip encara no estan preparats per fer l'anunci oficial.