El president d'Egipte, Abdelfatá al Sisi, va ordenar fabricar prop de 40.000 míssils per enviar-los a Rússia en el marc de la guerra contra Ucraïna, segons revelarien els documents dels Serveis d'Intel·ligència nord-americanes filtrats, d'acord amb el diari 'The Washington Post'.

Segons aquest mitjà, en alguns dels documents difosos, datats el 17 de febrer, recullen presumptes converses entre el president egipci i alts funcionaris del seu Exèrcit, als qui demana que mantinguin la producció i l'enviament d'armament en secret "per evitar problemes amb Occident".

En el document, el president parla amb algú anomenat Salah al Din --que 'The Washington Post' suggereix que podria tractar-se de Mohamed Salah al Din, secretari d'Estat per a la producció militar--, qui suggereix que els empleats treballin hores extres si és necessari, ja que "és el mínim que podríem fer per l'ajuda oferta anteriorment per Rússia", sense especificar a quina ajuda es refereixen.

El militar també hauria al·legat que "els russos compraran el que sigui" en matèria d'armes i municions, sempre segons el citat diari.

L'ambaixador Ahmed Abu Zeid, portaveu del Ministeri d'Exteriors egipci, ha respost les preguntes del diari nord-americà al·legant que "la posició d'Egipte des del principi és de no intervenció (...) per mantenir una igual distància amb tots dos bàndols".

D'altra banda, un oficial nord-americà consultat pel mitjà, ha explicat --en qualitat de font anònima-- que el seu país no té constància que aquests plans de subministrament armamentístic s'arribessin a complir.

El Departament de Defensa dels Estats Units ha reconegut que la recent filtració de documents amb informació "altament confidencial i classificada" suposa "un risc molt greu per a la seguretat nacional", encara que de moment no s'ha pronunciat sobre les informacions de 'The Washington Post'.

Els documents pel que sembla van ser a Discord, un servei de missatges que fa a la vegada de xarxa social, des de gener fins a principis de març, quan un usuari en va redifondre desenes d'ells en un altre grup amb més membres.

Des d'aleshores, almenys una desena d'arxius han estat difosos a través d'altres canals. La setmana passada va sortir a la llum una versió editada d'un d'aquests documents a través de l'aplicació de missatgeria russa Telegram.

Els documents detallen l'avaluació nord-americana de la guerra a Ucraïna i inclouen plans per reforçar l'Exèrcit ucraïnès amb vista a una contraofensiva, així com dades sobre l'estat de les forces russes. A més inclou material sensible sobre el Canadà, la Xina, Israel o Corea del Sud.