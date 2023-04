El fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha confirmat aquest dijous que l'Oficina Federal d'Investigació (FBI) ha detingut Jack Teixeira com a principal sospitós de les recents filtracions d'arxius secrets del Departament de Defensa.

Segons ha explicat Garland en una breu compareixença davant els mitjans de comunicació, Teixeira, un jove de 21 anys i membre de la Guàrdia Nacional Aèria de Masachusets, ha estat detingut a North Dighton, en el sud-est de l'estat, i ara està sota custòdia de les autoritats estatunidenques. D'acord amb el perfil prèviament publicat pel diari 'The New York Times', Teixeira, un jove solitari i apassionat de les armes, formava part del xat de la plataforma Discord --una xarxa social popular entre usuaris de videojocs-- on es van publicar les filtracions.

Teixeira controlava l’accés a un grup privat de la xarxa social, on exercia també de ‘pater familias’ de la seva vintena d’integrants, gairebé tots homes i molts d’ells menors, un fòrum on compartien el seu amor per les armes, els videojocs i els mems de tall racista, segons diversos mitjans. Va ser també en l’espai d’aquest grup tancat –Thug Shaker Central– on el presumpte autor de la filtració va començar fa uns mesos a compartir valuosa informació classificada per mantenir-los al cas dels grans esdeveniments mundials, des de detallades taules amb les condicions militars al camp de batalla ucraïnès a fotografies fetes per satèl·lit de les conseqüències dels bombardejos russos o memoràndums amb informació sobre els plans del Ministeri de Defensa rus.

Ni Snowden ni Manning

«És una persona intel·ligent. No hi ha dubte que sabia el que estava fent quan va penjar aquests documents. No va ser de cap manera una filtració accidental», li va dir a ‘The Washington Post’ un dels integrants del fòrum, menor d’edat. En qualsevol cas, sembla ser una filtració diferent de les que van destapar els secrets de la primera potència mundial la passada dècada. Centrades, les de Chelsea Manning, en la diplomàcia i l’Exèrcit; i les d’Edward Snowden, en els serveis d’intel·ligència. D’una banda, el seu abast sembla ser més petit. Es parla de moment d’uns 300 documents classificats davant els prop de 10.000 que va arribar a dir Snowden. D’una altra, res fa indicar que Teixeira sigui un ‘whistleblower’ decidit a jugar-se la pell per denunciar els excessos de l’aparell de seguretat per salvaguardar la democràcia.

«Era un noi cristià, oposat a la guerra, que només volia informar els seus amics del que estava passant», li va dir al ‘Times’ un dels integrants del fòrum de Discord on va compartir inicialment la informació. «Ens agraden els jocs de guerra». No en va, aquests mateixos membres del fòrum afirmen que Teixeira, que es feia anomenar ‘OG’ en el grup privat, els va donar instruccions perquè no filtressin la informació.

Integrants estrangers en el grup d’internet

Però ho hauria fet sense prendre les més mínimes precaucions. A prop de la meitat dels integrants del grup eren estrangers, segons les fonts del ‘Post’. I entre ells hi havia com a mínim un rus i un ucraïnès, cosa que obre la porta a una possible infiltració de l’espionatge estranger, que ha fet dels grups de ‘gamers’ freqüentats per militars i funcionaris nord-americans un dels seus espais d’interès.

Les autoritats nord-americanes no han confirmat encara l’autoria de la filtració, que, segons el Pentàgon, suposa un «risc molt seriós per a la seguretat nacional» dels EUA. El que sí que se sap és que l’FBI ha confirmat la seva intenció d’interrogar el guàrdia nacional de Massachusetts sobre el qual recauen ara totes les mirades.