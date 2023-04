El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha assegurat aquest dilluns que Rússia vol que la guerra d'Ucraïna acabi "com abans millor". En una roda de premsa amb el seu homòleg brasiler, Mauro Vieira, en el marc de la visita al país, el titular d'Exteriors rus ha insistit que ja han explicat "amb tots els detalls" els "objectius" que el país persegueix en l'atac a Ucraïna i ha subratllat que a Moscou "l'interessa que el conflicte ucraïnès acabi com abans millor". La visita de Lavrov al Brasil arriba després de la proposta del president del país, Luiz Inácio Lula da Silva, de crear un club de nacions per fer de mediadors i assolir la pau.

En la seva intervenció, Lavroc ha tornat a culpar Occident de la invasió russa d'Ucraïna i ha demanat que la resolció al conflicte sigui "duradora" i que tingui en compte "la seguretat de tots els estats". Pel ministre d'Exteriors rus, Occident no està "contribuint" a la pau. El Brasil és la primera aturada de la gira que Lavrov farà per l'Amèrica Llatina, en la qual també visitarà Veneçuela, Nicaragua i Cuba.