Les autoritats de Rússia han anunciat aquest dilluns una suspensió del transport marítim en aigües de la ciutat de Sebastòpol, situada a la península de Crimea --annexionada el 2014--, hores després que els sistemes de defensa aèria han abatut dos drons disparats per les forces d'Ucraïna contra la ciutat, si bé no han confirmat que hi hagi cap relació.

La Direcció per al Desenvolupament d'Infraestructura de Transport ha assenyalat que "el transport marítim de passatgers està suspès", sense especificar-ne els motius, abans d'assenyalar que s'ha activat una ruta terrestre per cobrir el transport afectat, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax. Hores abans, el governador de Sebastòpol, Mikhaïl Razvojaev, havia indicat a través del seu compte a Telegram que dos drons han estat interceptats a les 3.30 hores (hora local). "Segons les dades disponibles, un ha estat destruït i l'altre ha explotat pel seu compte. Tot ha passat en una carretera exterior, no hi ha danys", ha apuntat. Els serveis d'intel·ligència del Regne Unit van manifestar a finals de març que els atacs amb drons contra la base russa a la ciutat de Sebastòpol, situada a la península de Crimea, estan "limitant" les operacions de la Flota del Mar Negre. Sebastopol, a causa de la seva situació estratègica i al fet que acull la principal base de la Flota del Mar Negre de Rússia, ha estat objectiu de diversos atacs ucraïnesos amb drons. A Crimea existeix un nivell "groc" d'alerta des del començament de la invasió russa d'Ucraïna el febrer de l'any passat.