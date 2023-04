Una senyal de ràdio d'un taxi de l'Argentina ha interferit en una transmissió de la Nasa que seguia les activitats dels astronautes de l'Estació Espacial Internacional. Dos astronautes russos realitzaven una caminada per fora de l'estació espacial per canviar un radiador quan, tot d'una, es va escoltar: "1-5-0, has dit, d'Irigoyen?". Durant la transimissió de la missió se sent atribuir aquestes paraules en espanyol a la intromissió d'un micròfon obert per distracció.

La veu que va interferir en la transmissió era la d'un taxista argentí, segons va poder interpretar el periodista Manuel Mazzanti després d'escoltar la gravació. L'home consultava una adreça amb un carrer que porta el nom o de l'expresident Hipòlit Yrigoyen (1852-1933) o de l'exsenador i exgobernador bonaerense Bernardo de Irigoyen (1822-1906). Mazzanti, que es dedica a cobrir informativament temes espacials des dels Estats Units, va fer llavors una publicació en xarxes socials amb el vídeo de la transmissió interferida que es va tornar viral. "150 dijiste, de Irigoyen?"



¿Alguien me puede explicar esto?



En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery? 👇 pic.twitter.com/3JJq65g3Fb — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) 19 de abril de 2023 En el moment de produir-se la interferència, l'Estació Espacial Internacional es trobava a 430 quilòmetres d'altura sobre territori argentí. "La freqüència que utilitzen els radiotaxis és UHF. No és d'estranyar perquè l'Estació Espacial fa una transmissió de radioaficionats una vegada per mes en aquesta mateixa freqüència i és per això que la capten. En aquest cas, alguna cosa va quedar obert quan estaven fent una caminada espacial important per a canviar un radiador", va explicar el divulgador científic Esteban Tablón en declaracions aquest diumenge al canal LN+.