El senador nord-americà Bernie Sanders ha confirmat aquest dimarts que no es presentarà a les eleccions presidencials del 2024 i que donarà suport a la candidatura del president del país, Joe Biden.

Sanders, que va acabar tot just darrere de Biden en les nominacions del Partit Demòcrata, ha fet aquest anunci tot just unes hores després que l'actual president dels EUA ha comunicat la seva candidatura per a un segon mandat a la Casa Blanca.

A més de renunciar al seu tercer intent de presentar-se a la presidència dels EUA, ha demanat a tots els polítics "progressistes" que facin costat a Biden per frenar tant l'expresident Donald Trump com qualsevol altre candidat republicà, segons publiquen mitjans nord-americans.

"L'últim que aquest país necessita és Donald Trump o algun demagog de dretes que intenti soscavar la democràcia nord-americana o prendre el dret a decidir a la dona, o que no abordi la crisi de la violència armada, o el racisme, el sexisme i l'homofòbia", ha declarat Sanders.

El senador demòcrata també va acabar segon en la cursa presidencial del seu partit el 2026, que es va saldar amb la victòria de Hillary Clinton.