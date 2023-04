El cap de l'oficina del Pentàgon que estudia fenòmens anòmals no identificats (UAP), el Dr. Sean M. Kirkpatrick, va informar recentment al Congrés dels Estats Units que la seva dependència està revisant més de 650 incidents, però fins ara, cap d'ells presenta evidència d'activitat extraterrestre o que desafiï les lleis conegudes de la física. També va indicar que un percentatge mínim dels casos es pot considerar com “anòmal” i que la majoria es relaciona amb “fenòmens naturals o fàcilment explicables”.

D'acord amb una recent presentació davant de legisladors nord-americans del Dr. Sean M. Kirkpatrick, director de l'Oficina de Resolució d'Anomalies de Tots els Dominis (AARO), creada pel Departament de Defensa dels Estats Units per estudiar fenòmens anòmals no identificats, encara no existeixen evidències sobre casos en què es puguin identificar naus d'origen extraterrestre o que trenquin amb les lleis físiques establertes. Així ho va indicar en rendir testimoni davant el Comitè de Serveis Armats del Senat dels Estats Units, després d'analitzar fins ara al voltant de 650 casos.

Un cas resolt i un altre sense explicació

Segons un article publicat a Universe Today, Kirkpatrick va subratllar en la seva presentació que “hi ha només un percentatge molt petit dels informes d'UAP que podrien descriure's raonablement com a anòmals. La majoria dels objectes no identificats informats a AARO demostren característiques relacionades amb globus, sistemes aeris no tripulats, fenòmens naturals o altres fonts fàcilment explicables”, va destacar el funcionari.

Durant la seva presentació al Congrés dels Estats Units, el titular de l'oficina dedicada a analitzar els fenòmens anòmals no identificats (UAP), va mostrar un vídeo sobre un incident que va tenir lloc al sud d'Àsia el 15 de gener del 2023. En aquest cas, un dron va capturar un vídeo infraroig que mostrava un objecte volador. Després de l'anàlisi i la revisió d'imatges i informació addicional, es va determinar que l'objecte era un avió comercial.

Tot i això, Kirkpatrick també va aportar una altra prova en forma de vídeo d'un cas encara sense definició. Es tracta d'un incident que va passar a l'Orient Mitjà el 12 de juliol de 2022, on un objecte amb forma de bola va volar sobre el que sembla ser una base militar i va ser capturat per un dron. Aquest objecte encara està sota investigació i sense identificar. Tot i això, l'especialista va remarcar que encara no existeix cap cas amb evidències suficients per relacionar-ho amb tecnologies alienígenes.

Opinions trobades i canvi de denominació

Per a la Coalició Científica per a Estudis d'UAP (SCU), una organització independent formada per especialistes en el tema, la presentació de Kirkpatrick “va descriure un enfocament rigorós per recopilar i resoldre informes militars d'UAP. També cal destacar que es tracta del primer llançament públic per part del govern nord-americà d'un conjunt de dades sobre formes, altituds i punts d'accés relatius als objectes, així com característiques de radar, ràdio i dades d'infraroig d'UAP informats entre 1996 i 2023”, van indicar en un comunicat.

Per contra, encara que des d'altres sectors lligats a l'estudi d'aquests fenòmens anòmals es va aplaudir la iniciativa d'investigar els casos, algunes visions que recull un article publicat a The Debrief critiquen l'excessiva orientació cap a exemples relacionats amb la “seguretat nacional”. En altres paraules, encara que això sigui lògic per a una oficina de l'àrea de defensa, aquestes postures sostenen que molts casos d'UAP no relacionats amb possibles amenaces o adversaris polítics com la Xina es podrien haver deixat de banda.

Finalment, un article publicat a Space.com destaca que la denominació UAP, abans relacionada amb fenòmens aeris no identificats segons les sigles en anglès, ara indica “fenòmens anòmals no identificats”, d'acord amb una nota de premsa del Departament de Defensa dels Estats Units. El canvi busca poder englobar objectes o fenòmens que apareixen a l'espai, a l'aigua o fins i tot que, travessen diversos dominis amb el propòsit d'assolir una anàlisi més detallada del fenomen.