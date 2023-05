La companyia SpaceX va llançar aquest diumenge des de cap Canaveral (Florida) el seu coet Falcon 9 Heavies per posar en òrbita satèl·lits de les companyies de telecomunicacions ViaSat, Astranis i Gravity Space, un llançament que havia sigut ajornat en tres ocasions.

La finestra per al llançament de diumenge des de la plataforma 39a del Centre Espacial Kennedy, de 57 minuts, es va obrir a les 19.29 hora local (23.29 GMT) i l’enlairament es va efectuar exactament una hora després.

Quan feia menys de cinc minuts que era a l’aire, els dos propulsors que flanquejaven la nau principal coet es van separar com estava previst i després ho va fer la primera fase de coet, que és recuperable.

Els tres satèl·lits que portava el Falcon 9 Heavy estava previst que arribessin a l’òrbita geoestacionària, o sigui, a uns 35.000 quilòmetres d’altitud sobre la línia equatorial, entre 4.30 i 5 hores després de l’enlairament.

Divendres passat, quan faltaven només 59 segons per a l’enlairament, SpaceX va decidir avortar el llançament del seu supercoet per causes no informades.

Prèviament s’havien cancel·lat llançaments dimecres i dijous passats per les males condicions del clima a la zona.

La càrrega principal és el satèl·lit de banda ampla ViaSat-3 Americas, d’uns 5.400 quilos de pes i la mida d’un autobús escolar, que és el de més capacitat de tots els existents avui dia.

El ViaSat 3 Americas, construït per Boeing, és un artefacte espacial d’alta potència que transmetrà senyals d’internet a consumidors d’àrees rurals i passatgers d’avions i barcos a l’Amèrica del Nord i del Sud.

Més llançaments

La companyia californiana planeja llançar més endavant dos satèl·lits més de la mateixa classe per cobrir altres àrees del planeta. El segon està ara en proves ambientals a la fàbrica de Boeing a El Segundo (Califòrnia) i es destinarà a les comunicacions d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.

El tercer satèl·lit ViaSat-3 ara es troba en la fase final d’integració i proves de càrrega útil a les instal·lacions de Viasat, a Tempe (Arizona), i se centrarà a la regió d’Àsia Pacífic, completant la cobertura de servei global de Viasat.

Precisament Viasat va anunciar aquest diumenge que aquest tercer satèl·lit ViaSat 3, dissenyat per servir la regió d’Àsia-Pacífic i anomenat ViaSat 3 APAC, ja no es llançarà amb el coet Ariane 6 d’Arianespace,

El coet Ariane 6, que l’Agència Espacial Europea i ArianeGroup estan desenvolupant per reemplaçar l’Ariane 5, ara està programat per a finals d’aquest any, després d’anys de retards, i la companyia de Califòrnia va decidir buscar un altre proveïdor, segons Spaceflight.com.

El sisè vol

Un altre dels satèl·lits llançat aquest diumenge pel Falcon 9 Heavy és l’Arcturus, de la firma Astranis, de poc més de 300 quilos de pes i que proveirà connectivitat d’alta velocitat a la regió d’Alaska i voltants, i el tercer és GS-1, un CubeSat que serà operat per Gravity Space, amb seu a Washington.

Aquest va ser el sisè vol del Falcon 9 Heavy des del 2018.

El Falcon Heavy consta de tres nuclis de coets Falcon 9 que formen un compacte propulsor que s’eleva impulsat per 27 motors Merlin i amb la potència de 18 avions comercials.

D’acord amb SpaceX, el Falcon Heavy està considerat «un dels coets operatius més poderosos del món» i pot aixecar gairebé 64 tones mètriques per posar-les en òrbita.

Aquest coet de 70 metres d’altura i 12 metres d’amplada va portar a terme el seu primer vol de prova el 2018, quan va enviar a l’espai un cotxe Tesla, i el van seguir quatre llançaments més, l’últim dels quals va ser amb la missió classificada USSF-67 portada a terme el gener d’aquest any per encàrrec de la Força Espacial dels EUA.