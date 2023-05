Les comunitats indígenes de la Amazònia peruana que viuen prop d'explotacions petrolieres presenten nivells corporals elevats de mercuri, arsènic i cadmi. És la conclusió d'un estudi publicat a ‘Environmental Health Perspectives’ i liderat per Cristina O'Callaghan Gordo, una investigadora catalana de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). El treball ha detectat concentracions altes d'aquests tres metalls en l'orina de la població indígena de quatre conques hidrogràfiques del nord de l’Amazònia peruana, on en la dècada de 1970 es va iniciar l'extracció de petroli. Actualment aquesta és una de les zones més contaminades del país. Una recerca anterior ja va informar de nivells alts de plom en sang entre la població de la zona.

L'equip investigador va avaluar, entre maig i juny de 2016, les concentracions urinàries de mercuri, arsènic i cadmi de 824 persones (230 de les quals eren menors de 12 anys). Totes elles residien en comunitats indígenes pròximes a explotacions petrolieres, en zones remotes no industrialitzades. L'equip va realitzar també entrevistes personals per recollir dades sobre els seus factors de risc i el seu estil de vida. A més, va tenir en compte la distància que separava la seva residència de la instal·lació petrolífera més pròxima.

L'objectiu d'aquest treball era respondre a les preocupacions de la població local sobre els possibles efectes en la salut de la contaminació ambientals relacionats amb extracció de petroli. L'exposició a l'arsènic pot causar càncer de pulmó, bufeta, pell, fetge i ronyó; a banda d’altres conseqüències greus per a la salut, com ara lesions cutànies, danys hepàtics i renals, una disminució de glòbuls vermells i blancs, i retards en el desenvolupament infantil.

L'exposició al cadmi, càncer de pulmó, pròstata i ronyó, a més de problemes respiratoris, malalties renals, fragilitat òssia, problemes reproductius i malalties cardiovasculars. Finalment, l'exposició continuada al mercuri pot provocar danys neurològics i alteracions de la funció cognitiva, danyar el sistema nerviós dels fetus i els nens i nenes, i provocar malalties renals i del sistema immunitari.

El resultat de les anàlisis d'orina va mostrar que una proporció considerable de la població infantil i adulta estudiada superava els nivells de referència establerts per al mercuri, l'arsènic i el cadmi. Aquestes altes concentracions de metalls es van associar amb l'aigua que consumien i amb l'aigua en la qual es banyaven, sobretot en el cas del mercuri, que pot absorbir-se per via dèrmica.

Valors més elevats relacionats amb la proximitat de l'aigua

El 25% dels nens i nenes, i el 28% de les persones adultes van presentar nivells de mercuri superiors al valor de referència establert pel Ministeri de Salut del Perú. Es va observar que la concentració augmentava amb l'edat entre les persones adultes, i que era major entre els qui vivien prop del riu, on el consum de peix és superior al d'altres conques fluvials.

Pel que fa a l’arsènic, el 48% de la població infantil i el 23% de l'adulta van presentar nivells superiors als establerts. Les concentracions d'arsènic van disminuir lleugerament amb l'edat en els adults, van tendir a ser més altes entre els nens i nenes que bevien aigua de pou.

Més cadmi en llars i hortes pròxims a abocaments de petroli

Finalment, un 2% de la població infantil i el 13% de l'adulta van presentar nivells urinaris de cadmi per sobre del valor de referència. Les concentracions van augmentar amb l'edat en els adults i van ser majors en les dones. Aquests nivells es van associar amb la proximitat de les llars o les hortes a llocs en els quals s'havia abocat petroli, ja que el consum de verdures contaminades és una via coneguda d'exposició. També es van relacionar amb l'haver participat en activitats de neteja i de reparació d’aquests abocaments en els sis mesos previs a fer l'estudi.