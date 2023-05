El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat aquest dijous la creació d'un tribunal especial "per castigar els crims de l'agressió russa". Des de la seu del Tribunal Penal Internacional a la Haia, que Zelenski ha visitat per sorpresa, el president ucraïnès ha defensat que Putin "ha de ser condemnat per les seves accions criminals" al mateix tribunal internacional i ha rebutjat qualsevol tipus "d'immunitat híbrida per als criminals de guerra". També ha indicat que només un tribunal "de ple dret" pot garantir una "justícia plena" i una "pau duradora". En aquest sentit, el president ucraïnès ha advertit que és una "responsabilitat històrica" el càstig a Putin per tal d'evitar noves guerres.

"Està en joc més que el destí d'un país. Es pot aconseguir la derrota d'un agressor i la fi de les guerres d'agressió", ha insistit Zelenski, tot apuntant que Rússia ha comès més de 6.000 crims de guerra a Ucraïna. "Tots volem veure un Vladímir diferent aquí a la Haia, un que mereix ser sancionat per les seves accions criminals aquí, a la capital de la llei internacional", ha remarcat. El president d'Ucraïna ha arribat als Països Baixos des de Finlàndia en un nou viatge sorpresa per motius de seguretat. La visita a la Haia també es produeix després que el Tribunal Penal Internacional emetés una ordre de detenció contra Putin per la deportació de nens ucraïnesos a Rússia.