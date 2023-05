La Universitat de Colúmbia va anunciar aquest dilluns els guanyadors i finalistes dels Premis Pulitzer 2023, atorgats per recomanació de la Junta del Premi Pulitzer, en què tres periodistes ucraïnesos, Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka i Vasilisa Stepanenko, han guanyat el guardó per la seva cobertura de la guerra d'Ucraïna des de Mariúpol per Associated Press. A més, la periodista Lori Hinnant també ha estat reconeguda.

Els finalistes de la categoria de Periodisme (servei públic) han estat 'Austin American-Statesman', en col·laboració amb 'USA Today Network' i 'The Washington Post'.

Els quatre periodistes van cobrir el setge de Mariúpol durant la invasió russa d'Ucraïna per Associated Press. Maloletka, en particular, va fotografiar una dona ferida per un atemptat bomba a la maternitat de la ciutat que va guanyar el World Press Photo of the Year.

Chernov és, a més de reporter gràfic, cineasta, corresponsal de guerra i novel·lista ucraïnès conegut per la seva cobertura de la Revolució de la Dignitat o la guerra al Donbass.

Per la seva banda, Vasilisa Stepanenko ha estat a més de guanyadora del premi ICFJ, premi George Polk i premi de la Royal Television Society, per la seva feina com a productora de vídeo.

Els tres reporters ucraïnesos van ser els darrers periodistes internacionals sobre el terreny que van documentar la situació a Mariúpol quan les forces russes es van acostar a la ciutat.

A més, amb la periodista també d'Associated Press, Lori Hinnant, l'equip va traslladar la realitat de la guerra a Ucraïna a una audiència internacional, segons ressalta el Centre d'Ètica Periodística en el seu web.