Almenys dos palestins han mort i altres dos han resultat ferits aquest dimecres en nous bombardejos de les Forces Armades d'Israel contra "operatius" de Yihad Islàmica a la Franja de Gaza, enmig d'un repunt de les tensions després dels atacs aeris del dimarts, que van deixar almenys 15 morts, inclosos tres alts càrrecs del grup.

"Acabem d'atacar operatius de l'organització terrorista Yihad Islàmica en un punt de llançament de coets a Gaza", ha assenyalat l'Exèrcit israelià en un breu missatge al seu compte a la xarxa social Twitter, en el marc de l'operació 'Escut i Espasa'. Després d'això, l'agència palestina de notícies Maan ha detallat que el bombardeig ha tingut lloc contra un punt a l'est de la ciutat de Jan Yunis (sud), amb almenys un mort i un ferit.

Poques hores després, l'Exèrcit d'Israel ha ressenyat en Twitter que seguia "lluitant contra aparells de llançament de coets de la Yihad Islàmica a la Franja de Gaza". Mentre, els mitjans palestins han informat d'un segon mort després d'aquests nous atacs, en aquesta ocasió al nord de l'enclavament.

Poc després d'aquest últim bombardeig, diversos projectils han sigut llançats des de la Franja de Gaza contra territori israelià, sense que ara per ara hi hagi hagut víctimes. Així, diverses localitats israelianes situades prop de l'enclavament han vist com saltaven les alarmes aèries després dels trets.

Entre aquestes ciutats hi ha Sderot i Ashkelon, mentre que el sistema 'Cúpula de Ferro' ha interceptat diversos projectils. Els llançaments han provocat una suspensió temporal dels enlairaments i aterratges a l'aeroport de Ben Gurión, situat entre Tel Aviv --on han sonat també les alarmes antiaèries-- i Jerusalem.