Un nadó fecundat amb l’ADN de tres persones ha nascut al Regne Unit gràcies a un innovador procediment experimental creat per intentar evitar que els fills heretin malalties incurables de la seva mare segons publica aquest dimecres en exclusiva el diari britànic ‘The Guardian’.

La tècnica, coneguda com a tractament de donació mitocondrial (MDT, per les seves sigles en anglès), utilitza teixit dels òvuls de dones donants sanes per crear embrions en Fecundació In Vitro (FIV) lliures de mutacions nocives que pateixen les seves mares i que molt probablement serien transmessen als seus fills.

Com que els embrions combinen l’esperma i l’òvul dels pares biològics amb diminutes estructures similars a bateries anomenades mitocondris de l’òvul de la donant, el nadó resultant té l’ADN de la mare i el pare, a més d’una petita quantitat de material genètic (al voltant de 37 gens) de la donant. Tot i que hi ha l’ADN d’una donant, el 99,8% de l’ADN del nounat procedeix de la mare i el pare, afegeix la informació publicada.

Així és el procés

La investigació sobre MDT va començar al Regne Unit per metges del Centre de Fertilitat de Newcastle (nord-est anglès). El procés consta de diversos passos. Primer, l’esperma del pare s’utilitza per fecundar els òvuls de la mare afectada i una donant sana. Després s’extreu el material genètic nuclear de l’òvul de la donant i es reemplaça amb el de l’òvul fertilitzat de la parella.

L’òvul resultant té un conjunt complet de cromosomes dels dos pares, però porta els mitocondris sans de la donant en lloc de les defectuoses de la mare. Després s’implanta a l’úter.

El treball tenia per objectiu ajudar les dones amb mitocondris mutats a tenir nadons sense el risc de transmetre trastorns genètics, segons ha pogut saber ‘The Guardian’.

Incertesa genètica

Les persones hereten mitocondris de la seva mare, així que les mutacions nocives poden afectar tots els fills. Per a les dones afectades, la concepció natural sol ser una incertesa, ja que alguns nadons poden néixer sans perquè hereten només una petita proporció dels mitocondris canviats, però d’altres poden heretar molt més i desenvolupar malalties greus, progressives i, sovint, mortals.

Aproximadament un de cada 6.000 nadons es veuen afectat per trastorns mitocondrials.

‘The Guardian’ explica que l’Autoritat d’Embriologia i Fertilització Humana del Regne Unit (HFEA, sigles en anglès), regulador del sector, facilita l’aprovació del procediment cas per cas, però ja ha donat llum verda a almenys 30.

Els metges de la clínica de Newcastle no han publicat els detalls dels naixements del seu programa MDT, per temor de comprometre la confidencialitat del pacient. No obstant, el diari diu que es va assabentar d’aquest procediment a partir d’una sol·licitud en virtut de les lleis sobre llibertat d’informació.