El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha arribat aquest dissabte a Roma per reunir-se amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i el papa Francesc. Una visita llampec que arriba després que el pontífex argentí s’oferís novament per mediar en un possible diàleg per posar fi a la guerra amb Rússia.

«Avui a Roma. Un visita important per a la pròxima victòria d’Ucraïna», ha anunciat el mateix mandatari ucraïnès a les xarxes socials, i trencava així el gran secret que amaga el seu viatge. L’estada de Zelenski a Roma, tot just anunciada ahir, es portarà a terme a Roma entre extraordinàries mesures de seguretat. Entre aquestes mesures, les autoritats italianes han inclòs la declaració d’una zona d’exclusió aèria i un extraordinari dispositiu policial. Aquest últim inclou el desplegament de més de 1.000 agents, entre els quals hi ha diversos franctiradors, que vetllaran sobre els desplaçaments de Zelenski a la ciutat.