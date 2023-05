L’expectació és màxima i tot apunta que s’allargarà almenys dues setmanes més. Malgrat no ser oficials, al tancament d’aquesta edició, els resultats preliminars publicats de l’elecció presidencial turca donen a l’actual president, Recep Tayyip Erdogan, un lleuger avantatge, 49,76%, sobre el seu principal rival, Kemal Kiliçdaroglu, 44,48%, amb un 90% dels vots ja escrutats, una xifra inferior al 50% que obligaria a repetir la votació en una segona ronda, segons informa l’agència de notícies oficial turca, Anatòlia.

La polèmica pel recompte de vots ha existit gairebé des de primera hora. Els col·legis electorals de Turquia han tancat les portes, sense enquestes a peu d’urna com és tradició al país, al voltant de les 17.00 h, hora peninsular espanyola, i poc després l’agència estatal de notícies ha començat a donar dades sobre els primers escrutinis. Això ha molestat notablement l’oposició, que ha assegurat que eren tàctiques de manipulació, ja que llavors, amb només un 17% de vot escrutat, vaticinaven una aclaparadora victòria d’Erdogan.

Un portaveu del Partit Republicà del Poble (CHP), de l’oposició, Faik Öztrak, ha retret a Anatòlia la seva «manipulació» després de la publicació de resultats no oficials parcials. «L’agència Anatòlia està fent la seva tradicional manipulació per última vegada. Sembla que la participació ha arribat a nivells rècord», ha afirmat Öztrak en declaracions recollides pel portal de notícies Bianet. Öztrak ha destacat que «les dades que ens arriben són molt positives». Malgrat les primeres dades, l’oposició confiava d’acabar amb el mandat del president turc al capdavant del país anatoli després de més de dues dècades en el poder.

Altíssima participació

Més enllà de les crítiques, les eleccions, en què s’ha registrat una altíssima participació del voltant al 90%, s’han desenvolupat sense incidents destacats i només han estat caracteritzades al final per un viatge imprevist a Ankara d’Erdogan, que per norma es trobava a Istanbul per esperar els resultats de la nit electoral. Erdogan aspira a revalidar un nou mandat malgrat que les enquestes fa dies que donen com a favorit Kemal Kiliçdaroglu, recolzat per una coalició de partits opositors. Quant a les parlamentàries, el partit d’Erdogan sí que hauria obtingut una aclaparadora victòria amb gairebé un 15% més de vots que la coalició opositora.

A primera hora de la tarda, Kiliçdaroglu ja havia demanat als interventors dels partits polítics que el recolzen que no abandonessin els col·legis electorals «fins que s’entregui l’última acta firmada». «Vull fer una crida als nostres herois de la democràcia: no abandoneu els col·legis electorals sota cap concepte fins que s’entregui l’última acta d’urna firmada», ha publicat Kiliçdaroglu a Twitter. «De la vostra determinació depèn la plena i correcta manifestació de la voluntat de la nació. Ja ho veureu, el vostre cansament valdrà la pena», va escriure.

Per la seva banda, Erdogan va assegurar que tant ell com el seu partit vetllarien per la transparència en el recompte, una cosa que l’oposició ha posat en dubte al·legant que alguns dels seus simpatitzants estaven retenint urnes per retardar els càlculs. «Les votacions s’han acabat, gràcies a Déu, arreu del país de manera conforme amb la nostra democràcia. Ara, com sempre, és el moment de protegir fermament les urnes. Continueu protegint la voluntat de la nostra nació fins que els resultats siguin definitius», va dir Erdogan a Twitter. El procés electoral a Turquia, vigilat per centenars de milers de voluntaris i per observadors internacionals, és sòlid i difícil de manipular, però recentment s’han llançat acusacions de possible frau a les zones afectades pel terratrèmol tenint en compte la dificultat d’actualització del cens.

Zones afectades pel terratrèmol

Erdogan va destacar la feina feta per l’Administració per assegurar que es pogués votar a les zones afectades pel terratrèmol del 6 de febrer, que va causar més de 50.000 morts només a Turquia. «El més important és que la gent de les zones del terratrèmol ha pogut votar també amb entusiasme i amor. Està passant ara mateix. Participar és important per mostrar la força de la democràcia turca. Si Al·là vol serà un dia tranquil, pel bé de la democràcia turca», ha afegit.

«Espero que després del recompte de la tarda resem a Al·là per un millor futur per al nostre país i per a la democràcia turca. És molt important que tots els nostres ciutadans votin fins que s’acabi el dia sense preocupar-se i demostrin així la força de la democràcia turca», va afirmar Erdogan a la premsa després de dipositar el seu vot a l’escola Saffet Çebi del barri Üsküdar d’Istanbul.