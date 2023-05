Almenys tres persones han mort i milers han hagut de ser evacuades pel temporal de pluges que ha deixat greus inundacions en la zona nord d'Itàlia, especialment a la regió d'Emília-Romanya, segons han informat les autoritats locals, que no descarten que hi puguin haver més víctimes, ja que hi ha diversos desapareguts.

En total, 23 municipis s'han vist afectats per les fortes precipitacions, que han provocat el desbordament de 14 rius només a Emília-Romanya. En aquesta regió, s'han evacuat almenys 5.000 persones i les autoritats mantenen activades les alertes a localitats com Bolonya, on han recomanat a la població evitar els desplaçaments innecessaris i desallotjar pisos baixos a zones potencialment inundables. A la localitat de Cesena, els servicis d'emergència han recuperat el cos sense vida d'un home de 70 anys, mentre que a Cesenatico s'ha localitzat el cadàver d'una dona alemanya arrossegada fins a la platja. Aquestes víctimes se sumen a una tercera confirmada prèviament a Forlí, segons l'agència AdnKronos. Centenars d'efectius participen en el desplegament, que ja ha permès rescatar desenes de persones que eren a la teulada de les seves vivendes a Cesena. El ministre de l'Interior, Matteo Piantedosi, ha confirmat que farà una visita a les zones afectades, mentre que la primera ministra, Giorgia Meloni, ha participat en una reunió de crisi de manera telemàtica des del Japó, on ha acudit amb motiu de la cimera de caps d'Estat i de Govern del G7. "El Govern segueix de prop l'evolució dels esdeveniments i està preparat per intervenir amb les ajudes necessàries", ha dit Meloni a Twitter, en un missatge de suport als afectats pel temporal. L'Executiu ha aprovat una primera ajuda de 10 milions d'euros. Les autoritats també han confirmat problemes en les connexions telefòniques i en infraestructures i transports.