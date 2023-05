Rússia ha acceptat prorrogar l'acord dels cereals del Mar Negre durant dos mesos més. Ho ha confirmat aquest dimecres la portaveu d'Exteriors del Kremlin, Maria Zakharova, poques hores després que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, avancés la notícia.

La decisió per part de Moscou arribar just un dia abans de la data d'expiració del pacte i després que el mateix govern rus amenacés de bloquejar l'acord argumentant "preocupacions sistèmiques" sobre les seves demandes agrícoles. En un missatge a través de les xarxes, el ministre d'infraestructures ucraïnès, Oleksandr Kubrakov, ha celebrat el compromís assolit, tot i que ha advertit a Rússia que no pot continuar utilitzant el gra "com a arma de xantatge".