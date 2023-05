A Israel, la bandera té una posició elevada, gairebé sacrosanta. Amb dues franges horitzontals blaves que emmarquen una blanca central, a la qual hi ha una estrella de David del mateix color, vol imitar el tal·lit, la capa d’oració jueva. Aquest també és de color blanc amb franges blaves. Les banderes són presents a cada racó d’Israel, fins i tot a les cases. No importa la ideologia, esquerrans i dretans la passegen durant les seves manifestacions. A només unes hores de celebrar la seva pròpia Marxa de les Banderes, la Knesset, el Parlament israelià, avança en un projecte de llei que prohibiria l’exhibició pública de banderes d’una «entitat hostil». És a dir, hissar la bandera palestina podria suposar passar fins a un any entre reixes.

La Knesset va aprovar aquest dimecres de manera preliminar el projecte de llei, que ara necessita passar tres vots addicionals. La proposta legislativa ha sigut patrocinada pel legislador del Poder Jueu, Almog Cohen, i vol establir que, si tres o més persones enarboren la bandera d’una entitat o organització suposadament enemiga, es considerarà una reunió prohibida. Per tant, els que siguin partícips d’aquesta trobada poden ser arrestats i condemnats a una pena de presó de fins a un any. També seria possible dispersar aquesta reunió per llei. Aquesta mesura busca perseguir, encara més, les banderes palestines.

Avui dia, la policia ja està autoritzada a prohibir l’exhibició pública de banderes palestines, si considera que aquestes són «un símbol que pot conduir a la pertorbació de la pau». Tot i que l’execució es deixa a discreció del comandant sobre el terreny. Repetides vegades els palestins han sigut testimonis i receptors de la violència més ferotge al mostrar la seva bandera. Durant el funeral de la periodista Shireen Abu Aqleh el maig passat a Jerusalem, per exemple, els soldats israelians van arrabassar amb agressivitat la bandera palestina que acompanyava el fèretre.

Rodanxes de síndria

Segons els seus partidaris, el projecte de llei «dirigeix el comportament públic a Israel». «Com a democràcia, Israel permet als seus ciutadans protestar per decisions amb les quals no estan d’acord amb les autoritats, però la proposta traça una línia vermella entre la protesta legítima i aquella en la qual hi ha banderes dels que no reconeixen l’Estat d’Israel, dels que no són amistosos envers seu o no permeten que Israel aixequi la seva bandera al seu territori», han dit en el text legislatiu. També s’ha aprovat en votació preliminar un altre projecte de llei de Poder Jueu que duplica la pena per assetjament sexual si es determina que el mòbil del delicte és nacionalista. El llenguatge del text indica que busquen perseguir l’assetjament de dones jueves per part d’homes àrabs.

La bandera palestina ha patit diversos atacs. Durant els anys posteriors a la Guerra dels Sis Dies del 1967, les autoritats israelianes van considerar un crim hissar una bandera palestina als territoris sota ocupació de Gaza i Cisjordània. Per subvertir la prohibició dels colors nacionals –verd, vermell, blanc i negre–, els palestins van començar a portar rodanxes de síndria en senyal de protesta, ja que té els mateixos colors. Des d’aleshores, aquesta deliciosa fruita ha estat fortament vinculada a la causa palestina i a la lluita per l’alliberament.