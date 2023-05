Els líders del G-7 tenen sobre la taula restringir el comerç internacional de diamants de Rússia, com a part d'un nou paquet de sancions per aïllar econòmicament Moscou i tallar l'aixeta del finançament de la guerra contra Ucraïna. Tant la Unió Europea com el Regne Unit han confirmat que aposten per vetar els diamants russos.

"Els diamants de Rússia no són per sempre, i presentarem de forma oberta i franca perquè aquestes sancions són necessàries i justificades", ha dit el president del Consell Europeu, Charles Michel, en una roda de premsa des d'Hiroshima. "Estem centrats en acabar amb els forats i continuar restringint l'accés de Rússia a subministraments crítics", ha afegit.