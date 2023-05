L’habitualment solitària cel·la de la presó del Vaticà té des d’ahir a la nit un ocupant. Es tracta d’un home que dijous a la nit va irrompre per força amb el seu cotxe dins el petit Estat i va ser detingut, en un accident de circumstàncies estranyes.

Els detalls de l’insòlit accident han sigut relatats en un escrit enviat als mitjans de comunicació per la mateixa oficina de premsa del Vaticà. Segons aquestes fonts, els fets van passar passades les vuit del vespre de dijous, quan el conductor d’un automòbil va intentar primer accedir, amb relativa calma, al Vaticà a través de la porta de Sant’Anna. Aquesta és l’entrada del Vaticà que està situada a prop del supermercat i de la farmàcia vaticana. A partir d’aquí, no obstant, la situació es va precipitar.

En impedir-li els guàrdies suïssos l’accés, a causa que només els residents i autoritzats poden entrar a l’Estat de la Ciutat del Vaticà, el conductor va fer marxa enrere amb el seu cotxe i després va accelerar cap endavant per entrar per força destruint les barres del control de seguretat vaticà. Un inspector de la guàrdia suïssa que en aquell moment era allà va disparar llavors en direcció als pneumàtics de l’automòbil i la bala va impactar al para-xocs. Però tot i així el cotxe va prosseguir el seu camí alguns metres més.

Greu alteració psicofísica

El succés va disparar d’aquesta manera totes les alarmes, enmig d’una gran incertesa per les intencions del conductor. Es va activar immediatament via ràdio el protocol d’alerta i, tot seguit, la gendarmeria (l’altre cos, que, junt amb els guàrdies suïssos, vetllen per la seguretat dels papes), van tancar ràpidament la porta de la Zecca. Aquesta és la contraporta que permet l’accés a la part posterior de la basílica de Sant Pere, als jardins del Vaticà i a la plaça de Santa Marta.

No obstant, finalment el conductor es va aturar al pati de Sant Damàs. Va baixar de l’automòbil de manera autònoma i va ser detingut per agents de la gendarmeria. Després, l’home, d’uns 40 anys segons el Vaticà, va ser portat davant dels metges vaticans, que li van detectar un «greu» estat d’«alteració psicofísica», segons ha informat la Santa Seu. Tot seguit, va ser conduït a la cel·la vaticana a l’espera que en les pròximes hores, o dies, sigui escoltat per les autoritats judicials del petit Estat.