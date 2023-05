La central nuclear de Zaporíjia, situada a Ucraïna i sota control rus arran de la invasió desencadenada el febrer del 2022, ha estat desconnectada de les fonts d'energia externes per una apagada, segons ha confirmat la companyia Rosatom, encarregada de les instal·lacions.

"Com a resultat de l'apagada d'una línia d'alt voltatge, les centrals nuclears de Dniéper i Zaporíjia han perdut les fonts externes d'energia", ha dit Rosatom a Telegram, abans d'especificar que "les causes de la desconnexió de la línia s'estan investigant".

Així, ha destacat que "l'energia auxiliar necessària s'està subministrant amb generadors dièsel" i que "els nivells de radiació a les instal·lacions de la central nuclear de Zaporíjia, a la zona de protecció sanitària i a la zona d'observació són normals".

Per la seva banda, el director general de l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA), Rafael Grossi, ha confirmat que la central "ha perdut tota l'electricitat externa per setè cop durant el conflicte i ha forçat a dependre dels generadors dièsel d'emergència".

"La situació de seguretat nuclear a la central és extremadament vulnerable", ha sostingut en un missatge a Twitter. "Hem d'arribar a un acord per protegir la central. Aquesta situació no pot continuar", ha reblat.

La central de Zaporíjia té sis reactors engegats per primera vegada entre 1984 i 1995. Està controlada per les forces russes des del març de l'any passat, poc després de començar la invasió russa d'Ucraïna, i ha estat escenari de constants ofensives i peça cobejada tant per Kíiv com per Moscou.